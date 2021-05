Nové knihy: Petrák, Linka a Viewegh

Praha, Stockholm, New York a Prachatice – to všechno jsou místa, která bluesový a jazzový kytarista Rudy Linka nazývá svým domovem. Jeho inspirativní životní cesta včetně lidí, které na ní potkal, je přiblížena v této biografii plné optimismu, energie, humoru a samozřejmě i hudby. Doplňuje ji řada osobních, ručně psaných poznámek a samozřejmě i černobílých a barevných fotografií z různých životních období autora.

Když bezdětným manželům svěří úřad do péče osiřelou malou holčičku, sami netuší, jak se jim život změní. Stane se doslova jejich slunečním paprskem, světlem, které je denně provází. A když Marie-Jeanne přijde jednoho dne domů s nápadem, že se stane spisovatelkou, Francis, který doposud nepřečetl jedinou knihu, se rozhodne pořídit si pojízdnou knihovnu – bibliobus. Na cestách mezi malebnými jihofrancouzskými vesničkami a městečky ho samozřejmě provází schovanka Marie-Jeanne, empatická dívka, díky níž nejenom Francis, ale i návštěvníci knihovny přicházejí na to, co všechno se člověk může z knih naučit.

Jizvy na dětské duši jen tak nezmizí. Zneklidňující román nositelky Ceny Jiřího Ortena. Divadlo umí okouzlit. Své o tom ví i jedenáctiletá Františka, která raději než domů, kde je dusno nebo ticho k nesnesení, chodí po škole do dramatického kroužku. Divadelní partě je zcela oddaná a díky ní objevuje, co znamená věnovat se umění a být součástí velké smečky. Proč jim ale vedoucí Mirek zakazuje kamarádit se s dětmi, které do kroužku nechodí? Proč tvrdí, že správná herečka musí svému režisérovi za všech okolností důvěřovat, a nutí své svěřenkyně se na zkoušce svlékat? Zdá se, že ospalé městečko, kde Františka žije, má téměř dvacet let závažné tajemství...