Nové knihy: Pekárková, Woolfová a Marshall

Richard Osman: Čtvrteční klub amatérských detektivů

Klub amatérských detektivů tentokrát musí čaj o páté vynechat! Stala se vražda a čtveřice osmdesátníků cítí, že nadešla jejich chvíle! Mimořádná kniha, která šťastně kombinuje to nejlepší z klasických anglických detektivek s tím nejlepším anglickým humorem, je ve Velké Británii mimořádně úspěšná – od vydání v září 2020 se prodalo více než 1 milion výtisků.



Obal knihy

Vojtěch Lavický: Na motorce kolem světa

Od pouští Íránu přes velehory střední Asie až do Země vycházejícího slunce. Přes oceán do nejjižnějšího města světa, kolem solných plání, inckých památek a zasněžených vrcholků And až do zemí kávy, kakaa a rumu. To vše projel autor na motocyklu a v knize o tom vypráví.

Obal knihy

Tiffany Reiszová: Zámek hříchů

Nadporučík Kingsley Boissonneault je zvyklý od tajné vojenské zpravodajské služby dostávat různé úkoly – špehovat a pronásledovat ty nejhorší zločince, lhát a zastírat svou totožnost i zabíjet bez otázek. Přesto ho nový úkol zaskočí. Synovec jeho velícího důstojníka zmizel v jistém sexuálním kultu a Kingsley ho má přivést domů.

Obal knihy

Franco Forte, Bonfiglioli Scilla: Děvčátko a nacista

Hans Heigel, důstojník posádky SS byl převelen do vyhlazovacího tábora v Sobibóru. Najednou už nemůže zavírat oči před hrůznými skutky, kterými se špiní pověst Německa. O to víc, když mezi vězni odsouzenými ke smrti v plynové komoře potká Leu, židovskou holčičku navlas podobnou svojí dceři Hanne. Jak dlouho se může člověk překonávat, aby chránil to, na čem mu záleží?

Obal knihy

Dagmar Pecková, Michaela Zindelová: Dagmar Pecková

Zpěvačka by si možná zasloužila označení chameleon. Jaká tedy vlastně je? Má své vize, které chce uskutečnit. Nevzdává se. Srší nápady. Bývá pokaždé jiná: jednou něžná se zavřenýma očima a pohledem dovnitř duše, jindy ohnivý „Beran“. Rázná, ale zároveň empatická. Ví, co chce.

Obal knihy

Virginia Woolfová: Roky

Roky je román Virginie Woolfové z roku 1937, poslední, který vydala za svého života. Sleduje historii rodiny Pargiterů od 80. let 19. století až do poloviny 30. let století minulého. Přestože zde spisovatelka zachytila dobu tak dlouhou, próza není příliš rozsáhlá, vyprávění se totiž zaměřuje spíše na drobné detaily životů jednotlivých postav.

Obal knihy

Iva Pekárková: Dům bez zrcadel

Markéta už řadu let pracuje jako pendlerka, vždycky se několik týdnů stará o věkovité klienty v Anglii a několik týdnů má volno. Británie v čase brexitu poskytuje soukromým pečovatelkám možnost nečekaného výdělku. Brzy se stane obyvatelkou dvou zcela odlišných světů: v Anglii je lepší služkou, v Tunisku naopak obletovanou bohatou turistkou. A doma v Česku ji syn a snacha berou na milost jen proto, že jim dává peníze a stará se o vnoučata.

Obal knihy

Ladislav Špaček: Tereza – Příběh s prvky etikety

Tereza je obyčejná šestnáctiletá holka, která se seznámí na Facebooku s klukem o něco starším, a společně prožívají všechny situace, do kterých se dostávají mladí lidé jejich věku. Poutavý příběh o první lásce je v podtextu nenásilně protkán základními pravidly etikety přizpůsobenými životu a mentalitě teenagerů.

Obal knihy

Alan Marshall: Už zase skáču přes kaluže

Příběh statečného chlapce s velkou touhou. Román australského spisovatele Alana Marshalla Už zase skáču přes kaluže, který prvně vyšel v roce 1955, se brzy stal světovým bestsellerem a oslovuje čtenáře i dnes. Autor v něm zachytil zkušenosti ze svého dětství. Malého Alana ztvárňuje Mikuláš Převrátil, v rolích rodičů uslyšíme Terezu Vilišovou a Jana Grundmana, charismatického pacienta v nemocnici, který dokáže Alana inspirovat, zahrál Vasil Fridrich.