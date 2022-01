Nové knihy: Noortová, Schreiberová a Medková

Paula toho k životu moc nepotřebuje: domov, trochu peněz na jídlo, a hlavně malého bratra Tima, kterého miluje nade všechno na světě. Pak ale dojde k hrozné nehodě, jejíž následky ji uvrhnou do hluboké deprese. Z beznadějného stavu ji dostane teprve Helmut, starý mrzout, s nímž se náhodně seznámí při noční návštěvě hřbitova a který jí paradoxně vlije do žil novou chuť do života. Nakonec se Paula, Helmut a jeho fenka Judy společně vydávají na dobrodružnou cestu, která je oba vede k sebepoznání.

Když inspektor Ben Ross jedné sobotní noci koncem října 1867 kráčí domů, Londýn halí neproniknutelná nažloutlá mlha. Než se ráno zvedne, leží v Green Parku zavražděná žena. Allegra Benedictová byla krásná italská manželka obchodníka s uměním. Ale co dělala odpoledne v Londýně a proč jen pár hodin před svou smrtí prodávala brož v nákupní pasáži Burlington Arcade? Existuje nějaká spojitost mezi zavražděnou a charismatickým knězem Joshuou Fawcettem? A kdo – nebo co – je Říční přízrak, který za mlhavých nocí loví prostitutky pracující na břehu řeky?

Do Mileny byste to nikdy neřekli. Když po práci vyzvedává svého syna v kostýmku bankovní úřednice nebo když vaří večeři, přemýšlí přitom jen nad záminkou, jak zmizet z domu. Jak rychle utéct do světa, který ji polapil. Nikdy by vás nenapadlo, že je gamblerka. Ve svém příběhu Milena vypráví, jak se problémy s gamblerstvím stále víc vsakují do rodinného i pracovního života.