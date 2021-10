Nové knihy: Nešpor, Felt a Špaček

Suzanne Redfearnová: Ve vteřině

Během zlomku vteřiny šestnáctiletá Finn Millerová zemře. Ale tím její příběh teprve začíná. Po tragické autonehodě se Finn náhle ocitne mezi nebem a zemí. Bezmocně sleduje, jak se její nejbližší zoufale snaží přežít. A zatímco někteří se nečekaně projeví jako hrdinové, v jiných neštěstí probudí naopak to nejhorší.

Ikar, 328 stran, 349 Kč

Obal knihy

Paula Hawkins: Pomalu hořící oheň

Když je na říčním člunu v Londýně nalezen brutálně zavražděný mladík, v centru pozornosti se ocitají tři ženy, které ho znaly.

Laura, temperamentní podivínka, o níž si leckdo myslí, že je nebezpečná, s Danielem strávila poslední noc před jeho smrtí. Jeho sousedka Miriam ví, že ačkoli Laura odcházela z místa činu s krví na oblečení, nemusí to ještě znamenat, že je vražednice – hořká zkušenost Miriam naučila, co to znamená, ocitnout se v nesprávný čas na nesprávném místě. A do třetice je tu Carla, teta zavražděného, která dosud truchlí nad nedávnou smrtí jiného člena rodiny.

Ikar, 304 stran, 399 Kč

Obal knihy

Ladislav Špaček: Etiketa stolování

Kniha je obsáhlou a podrobnou příručkou etikety při stolování. Zaměřuje se na praktická témata, která se týkají každého z nás. Seznamuje čtenáře s chováním u stolu, poskytuje návody, jak správně prostřít stůl a jak rozsadit hosty.

Grafické a výtvarné řešení povyšuje knihu do sféry dárkových publikací s praktickým obsahem. Je užitečná pro každého, kdo chce stolovat podle společenských pravidel.

Universum, 368 stran, 599 Kč

Obal knihy

Karel Felt: 120 let fotbalu u nás

Sto dvacáté výročí vzniku českého fotbalového svazu je vhodnou příležitostí se ohlédnout. Zjistíme, že fotbal v Česku a předtím samozřejmě v Československu měl světu co říct, zaznamenával mimořádné úspěchy, ať to byly dvě finálové účasti na světovém šampionátu, titul mistra Evropy z roku 1976 či zlato a stříbro z olympijských her. Český fotbal dal světu i skvělé hráče, za všechny si připomeňme držitele Zlatých míčů Josefa Masopusta a Pavla Nedvěda.

Universum, 344 stran, 499 Kč

Obal knihy

Marek Eben: Myšlenky za volantem

Kniha představuje soubor sloupků a fejetonů, které vycházely časopisecky v letech 2014–2020. Ve druhém, rozšířeném vydání k nim nyní přibyly ještě čtyři nové, bonusové příběhy navíc. Jsou veskrze aktuální, neboť vznikly v nedávné covidové době. Netradiční a praktická podoba knížky ve formě kroužkového bloku zůstává zachována.

Brána, 184 stran, 349 Kč

Obal knihy

Martin a Ivana Simandlovi: Básničky a říkadla pro maličká kukadla

Soubor říkadel a básniček určený nejmenším dětem k četbě před spaním nebo i jenom tak pro radost Básničky a říkadla pro maličká kukadla původně nevznikala cíleně jako kniha, ale byly psány pouze pro zábavu dětí - dvojčat obou autorů. Až po uvedení pásma „Kukadel“ v pražském Divadle Járy Cimrmana a v divadle Radar, se autoři rozhodli, že knihu vydají.

MaHa, 88 stran, 249 Kč

Obal knihy

Karel Nešpor: Usmát se a poodstoupit

Psychiatr a specialista na léčbu návykových nemocí Karel Nešpor má jasno: s úsměvem jde všechno lépe. Ve sbírce odlehčených zamyšlení se s nadhledem věnuje různým tématům a hledá odpovědi na odvěké otázky života. Jak ovlivníme své zdraví pomocí pozitivního psychického naladění? A jak si udržujeme odstup i ve vážných situacích? Nejen to najdete v jeho úvahách, glosách, příbězích a nápadech podaných svižně a bez patosu.

Vyšehrad,192 stran, 299 Kč

Obal knihy

Michael Robotham: Sleduji tě

Marnie Loganová má neustále pocit, že ji někdo sleduje. Cítí šimrání na krku, koutkem oka jako by vídala něčí siluetu, ale když se otočí, nikdo tam není. Ke strachu má však několik důvodů. Její manžel Daniel před rokem beze stopy zmizel a vzhledem k tomu, že policie nenašla ani tělo, ani žádné důkazy o násilí, Marnie nemůže svého muže prohlásit za mrtvého a vybrat jeho životní pojistku. Daniel jí však zanechal spoustu dluhů a ten největší z nich po ní teď vymáhá místní mafián. Marnie ze zoufalství požádá o pomoc svého psychologa Joea O’Loughlina. Joe zjišťuje, že už dlouhou dobu se lidé kolem Marnie dostávají do potíží, a navíc se domnívá, že mu Marnie ze své minulosti něco zatajuje.

Moba, 448 stran, 357 Kč

Obal knihy

Walter Isaacson: Prolomený kód života

Autor bestsellerů Leonardo da Vinci a Steve Jobs se vrací se strhujícím příběhem o tom, jak nobelistka Jennifer Doudnaová a její kolegové rozpoutali revoluci, která nám umožní léčit nemoci, bojovat s viry a mít zdravější děti.

Když se v šesté třídě jednou vrátila ze školy, našla na posteli ohmatanou paperbackovou knížku s názvem Dvoušroubovice, kterou jí tam táta nechal. Odložila ji stranou v domnění, že je to nějaká detektivka. Když se k ní pak jedno deštivé sobotní odpoledne konečně dostala, zjistila, že se vlastně nemýlila. Hltala stránku za stránkou a zcela ji uhranulo intenzivně osobní detektivní drama plné barvitě líčených postav, ctižádosti, soupeření a snahy rozluštit hluboké přírodní zákonitosti. A přestože jí středoškolský poradce tvrdil, že se dívky na kariéru ve vědě nehodí, rozhodla se, že se stane vědkyní.

Práh, 568 stran, 424 Kč

Obal knihy

Thomas Savage: Síla psa

Phil a George jsou bratři a zároveň obchodní partneři, jsou totiž spolumajitelé největšího ranče v montanském údolí. Phil je chytrý, George těžkopádný. Phil je vysoký, má ostře řezané rysy, George je podsaditý a zamlklý. Phil je vynikající šachista, vášnivý čtenář, výmluvný vypravěč; George se učí pomalu a věnuje se vedení ranče a obchodu. Krutý sadista Phil pohrdá z hloubi duše slabostí, George má naopak jemnou a láskyplnou duši. Když se George nečekaně ožení s mladou vdovou a přivede si ji na ranč, rozpoutá Phil nesmiřitelný boj, jen aby bratrovu novomanželku zničil.

Jota, 335 stran, 348 Kč

Obal knihy

k.elkir: ´84

Dusná realita normalizačního Československa poloviny osmdesátých let je v rozsáhlém románu autora, který píše pod pseudonymem k.elkir, popisována pohledem jedenáctiletého chlapce. Do dětského fantazijního světa proniká všudypřítomná vyprázdněnost. A to nejen ve škole, ale i v jeho rodině. Pocit bezvýchodnosti a dusivé šedi jej vede k úniku do snů a úvah o smyslu vlastní existence.

Jota, 512 stran, 398 Kč

Obal knihy

Frank Herbert: Spasitel duny

Příběh prvního dílu ságy vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření – melanže –, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Padišáh císař svěří správu nad Arrakis a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině. Text čtou herci Jan Vlasák a Marek Holý.

OneHotBook, 10 hodin 18 minut, 349 Kč-stažení, 369 Kč-CD mp3