Nové knihy: Morštajnová, Lauda a Hubeňáková

Autor je výtvarník, který vytváří krásné věci ze dřeva. Dřevo má rád a vypráví o něm v knihách i v televizním pořadu o Kusu dřeva ze stromu. Kromě toho je ale také autorem fejetonů a povídek. Do knihy zařadil povídky jak nové, tak také starší, které zredigoval a zčásti přepracoval. Povídky odrážejí autorovy zkušenosti, sny a představy, zpracovávají neobvyklé příběhy, mnohdy provokují, což je autorovým záměrem, a samozřejmě v nich nechybí ani vztahy mezi lidmi, láska, erotika a také humor.

Nadhled, smysl pro humor a pozorovací talent jsou základními stavebními prvky u nového souboru autorčiných povídek a publicistických textů. Kniha tak lehká, že nejtěžší na ní je najít co možná nejméně bolestné vysvětlení, proč vám při hledání vhodného dárku po přečtení Nejhezčí mezi krávami bezděky vytanul na mysli právě obdarovaný či obdarovaná.

Sociální drama protkané notnou dávkou černého humoru. Třiasedmdesátiletý pan Ovčáček doslova přežívá v domově pro seniory. Má vyšší inteligenci než většina klientů i zaměstnanců a rád dělá různé legrácky. Ty ale zdaleka ne všichni berou s humorem. Jednoho dne se tak rozhodne zmizet. Na své cestě za možná posledním dobrodružstvím potkává někoho, kdo má snad ještě horší životní příběh a s kým si bude mít rozhodně co říct.

Příběh dvaadvacetileté dívky, která po těžkém rozchodu začne žít nespoutaně a užívat si každé vteřiny. Plnými doušky hltá vášeň a lásku svých milenců. Dvaadvacetiletá Gábina se po těžkém rozchodu přestěhuje z maloměsta do centra Prahy. Z holky toužící po pevném vztahu se stane volnomyšlenkářka, která začne žít zcela nespoutaně.

Kniha, jejímiž hrdiny jsou dva medvědi Nedvěd a Miška, kteří jsou známí i z večerníčků Mlsné medvědí příběhy, obsahuje třicet receptů. Ty jsou ověřené jejich zvířecími kamarády a potěší i ten nejmlsnější jazýček. Spoustu dalších informací lze najít na medvedi.tv, a to včetně webového seriálu Mlsné medvědí recepty, plného návodů na další pochutiny.

Podplukovníci Československé armády Josef Mašín a Josef Balabán i štábní kapitán Václav Morávek se osvobození nedožili, nicméně dějiny druhého odboje je ctí jako vzor obětavého odporu v klaustrofobním pekle okupace. Od jara 1939 do jara 1942, kdy prováděli diverzní akce, zajišťovali kolportáž letáků, kdy byli ve spojení s Londýnem a potírali zrádce, se každý opíral o nezávislou síť kontaktů. Právě ve styku s nimi Váchova reportážní balada ze zatemněných pražských ulic ukazuje i povahové rozdíly tří „mušketýrů“, kteří se vteřinu po vteřině rozhodují, komu lze věřit. Text čte herec a hudebník David Matásek.

V životě pařížské botaničky Rose chyběl otec tak dlouho, že ze svého srdce jeho a vlastně i všechny ostatní muže vytěsnila. Když ale obdrží zprávu, že tento zámožný japonský obchodník se současným uměním zemřel a ona se má dostavit do Kjóta, aby si vyslechla jeho poslední vůli, dlouho neváhá a nasedne do letadla. Na opačném konci světa konečně pochopí, co je doopravdy zač a proč ani nemůže být nikým jiným, ale dokonce se poprvé odváží pomyslet na lásku. Text čte herečka Tereza Hofová.