Nové knihy: Minaříková, Halada a Proutová

Andrej Halada: Český golf

Publikace golfového publicisty a historika Andreje Halady přibližuje vzestup golfu v České republice, výrazné rozšíření tohoto sportu po roce 2000 a současný stav, kdy registrujeme přes 52 000 hráčů a 105 hřišť. Jde o první komplexní zpracování dané tematiky.

Kniha reprezentativního charakteru o rozsahu 400 stran a s více než 800 fotografiemi popisuje zrod všech nových českých golfových areálů, organizování golfového života, práci České golfové federace, klíčové akce a události, sportovní soutěže, ekonomické otázky, vnímání hry ve společnosti, mediální ohlas atd. Zachycuje také život golfových klubů a představuje významné osobnosti, hráče, trenéry či architekty hřišť.

Universum, 408 stran, 1290 Kč

Obal knihy Foto: Universum

Sarah Proutová: Milý vesmíre

Cítíte se občas bezmocní, osamělí nebo smutní? Stačí si přečíst jednu ze 100 mini-meditací a povznést se nad strach, abyste mohli prožívat své pocity a směřovat k tomu, po čem toužíte. Chcete se cítit bohatší, šťastnější, sebevědomější nebo inspirovanější? Pak se ponořte do jedné ze 100 mini-meditací, které vás přivedou k lásce, abyste mohli okamžitě změnit své pocity.

Pragma, 288 stran, 399 Kč

Obal knihy Foto: Pragma

Barbora Černohlávková Večeřová: Tanec mezi vejci aneb život s inženýrem

Když žijete s inženýrem, který přepočítává broskve na kilowatthodiny, a vaše švagrová je lékařka, co si z dovolené na památku klidně přiveze zahradní altán o rozměrech průměrné chaty, tak občas prostě musíte napsat knihu. Ano, inženýr a jeho sestra Iva jsou zpět! A s nimi i spousta neotřelých nápadů, inovací a zlepšováků světového formátu. Neboť jak by řekla Iva: Komu se nelení, tomu dobře roste chmel. Tentokrát se zorientujete v mezinárodních vztazích slepic v kurníku, zjistíte, jak vyzrát na kasino v Las Vegas, koho můžete potkat na cestě do Santiaga de Compostella, nebo kolik váží nejlehčí nepromokavé ponožky.

Ikar, 320 stran, 329 Kč

Obal knihy Foto: Ikar

Andreas Gruber: Vražedné pohádky

V Bernu byla objevena umělecky inscenovaná mrtvola. Vrah vyryl do její kůže tajuplný znak. Nezůstane ale jeho jedinou obětí. Nizozemský případový analytik Maarten S. Sneijder a komisařka Spolkového kriminálního úřadu Sabina Nemezová pronásledují pachatele, který jim zanechává krvavé nápovědy a zároveň je vždy o krok před nimi. Mezitím psycholožka Hannah narazí ve vězení na zločince Pieta van Loona. Toho kdysi dostal za mříže Sneijder. Teď se ale tento vězeň stává klíčovou postavou v ďábelské hře.

Kalibr, 280 stran, 329 Kč

Obal knihy Foto: Kalibr

Carol Weyrová: Oko za oko

Inspektorka Kate Youngová bere léky a vyrovnává se s traumatem. Je sice nejlepším detektivem u policie, ale poté, co její špatný úsudek málem zapříčiní veřejnou katastrofu, její šéfové usoudí, že jediné, co potřebuje, je dovolená.

Když ji později vedení povolá zpět kvůli novému případu, Kate se vrací tvrdší a ostražitější. Nemilosrdně se pouští do pátrání po sériovém vrahovi, který své oběti mučí a zanechává stopy, jejichž prostřednictvím se vysmívá policii.

Kalibr, 368 stran, 399 Kč

Obal knihy Foto: Kalibr

Gabriela Minaříková: Jak naučit děti plavat hladce aneb Plavání s Plavlem a Plavlínou

Krásná, perfektně zpracovaná kniha učí děti plavat správně, efektivně, hravě a bezpečně. K tomu v kníže slouží i autorčiny vtipné básničky, které dětem ve výuce účinně pomáhají. Výborným návodem jsou i ilustrace Taťány Pajerové. Ty využívají dvou kreslených dětských postaviček Plavla a Plavlíny, které dětem představují základní plavecké dovednosti. Součástí knihy je také motivační deník, do kterého děti mohou zapisovat svoje pokroky a úspěchy.

Swim Smooth, 104 stran, 390 Kč

Obal knihy Foto: Swim smooth

Michael Robotham: Když byla hodná

Evie Cormacová byla před šesti lety nalezena v tajné místnosti na místě brutální vraždy, ale nikdo nikdy nepřišel na to, jak se doopravdy jmenuje a odkud pochází – všichni, kteří se o to pokusili, skončili mrtví. Forenzní psycholog Cyrus Haven však věří, že pravda Evie osvobodí, a i přes její varování kousek po kousku odhaluje dívčinu minulost. Nejen že ji tím vystavuje čím dál většímu nebezpečí, ale sám se dostává do hledáčku mocných lidí, kteří po Evie – poslední svědkyni jejich zločinů – pátrají.

Moba, 448 stran, 339 Kč

Obal knihy Foto: Moba

Allison Brennanová: Lhát se nemá

Když v oblasti jižně od Tucsonu začne z neznámých příčin hynout divoká zvěř, mladá aktivistka z místní univerzity se sama vydává do hor pátrat. Vzápětí je ale i ona nalezena mrtvá a tucsonská policie s vyšetřováním případu rozhodně nespěchá. Mobilní vyšetřovací jednotka vedená samotářským agentem FBI Mattem Costou a svéráznou policistkou Karou Quinnovou však zareaguje okamžitě. Vyšetřovatelé do města dorazí v utajení a s cílem získat nová vodítka se infiltrují do rafinerie mědi. Důkazy, které tam najdou, je zavedou do nehostinné arizonské pouště.

Metafora, 424 stran, 469 Kč

Obal knihy Foto: Metafora

Lily Kingová: Milovat a psát

Léto 1997. Jedenatřicetiletá Casey se cítí ztracená. Trápí ji žal po smrti matky i nedávný krach milostného vztahu. Namísto slibné golfové kariéry teď pracuje jako servírka v restauraci na Harvard Square a bydlí v pronajatém zatuchlém kamrlíku. Šest let rozepsaný román také stále nikam nevede, dluhy rostou, přátelé a vrstevníci se vdávají, žení a zakládají rodiny, jen ona si na podobnou cestu životem připadá jaksi nepatřičně, protože stále lpí na něčem, čeho se většina jejích přátel už vzdala: na odhodlání žít tvořivě.

Jota, 335 stran, 398 Kč

Obal knihy Foto: Jota

Bear Grylls: Průvodce přežitím

Život v divočině nám dává neocenitelné lekce. V extrémních situacích musíme popadnout příležitost za pačesy, postavit se nebezpečí a spolehnout se na své instinkty. Ale ještě daleko větší výzvou může být někdy prožít smysluplný, užitečný život. V této knize se Bear Grylls dělí se čtenáři o těžce nabyté zkušenosti, které získal v těch nejdrsnějších prostředích naší planety. Jak pokračovat, když se proti vám spikne úplně všechno?

Jota, 272 stran, 378 Kč

Obal knihy Foto: Jota

Tajemství staré bambitky 2

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav, opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. Mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. A tak nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která doposud ležela dobře ukrytá a povolat na pomoc loupežníka Karabu. Text načetla představitelka královny Julie Veronika Khek Kubařová. Písně, zpívané Tomášem Klusem, Veronikou Khek Kubařovou, Jiřím Lábusem, Miroslavem Vladykou a Václavem Noid Bártou, podtrhují sílu celého vyprávění.

Supraphon, 3 hodiny 37 minut, 379 Kč