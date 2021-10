Nové knihy: Ludvíková, Horáková a Slíva

Jitka Ludvíková: Vánoční případ

V přepychové vilové čtvrti jižně od Prahy řádí sehraný gang zlodějů. Na svědomí má už přes stovku vykradených nemovitostí, přesto nedělá chyby a nezanechává stopy. Policie nasadila do terénu několik týmů, gang se však stále nedaří dopadnout. Jediné štěstí je, že lupiči se střetu s majiteli nemovitostí vyhýbají a vybírají si opuštěné domy. Přesto mezi lidmi narůstá strach, neboť věří, že je jen otázkou času, kdy se něco někomu stane.

Brána, 320 stran, 359 Kč

Jiří Slíva: Paragrafiky

V knize se autor zamýšlí nad otázkou, jestli mají právníci větší smysl pro humor než jiné profese. Dovedou si více dělat legraci ze svého povolání a jeho symbolů než jiní? A jako odpověď na otázky vznikla tato sbírka kreseb, karikatur, ilustrací s právnickou tematikou a symbolikou. K obrázkům Jiří Slíva připsal ještě tři tucty aforismů. Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík, profesor dějin práva, v zajímavém úvodu krátce osvětlil původ a historii dvou hlavních právnických symbolů, paragrafu a Spravedlnosti neboli Justice.

Slovart, 128 stran, 239 Kč

Andy Weir: Spasitel

Ryland Grace zůstal jako jediný přeživší na zoufalé misi poslední naděje. Pokud selže, lidstvo zanikne. Je tu však drobný háček – Ryland to neví. Nedokáže si vybavit ani své jméno, natož že má nějaký úkol. Jak ho tedy splní? Všechno, co ví, je, že hodně, hodně dlouho spal. Že se probudil miliony kilometrů od domova. A že společnost mu dělají dvě mrtvoly.

Laser, 464 stran, 499 Kč

C. J. Tudor: Upálené

Před pěti sty lety tady upálili osm mučedníků. Před třiceti lety tu beze stopy zmizely dvě dívky. A před dvěma měsíci tu tragicky zemřel místní farář...

Vítejte v Chapel Croft, zapadlé vísce, jejíž tajemství leží ukrytá hlouběji než v hrobě a kde se zlo začíná znovu probouzet. Nahradit zesnulého duchovního sem přichází někdo, komu temnota také už mnohokrát zasáhla do života. Někdo, kdo bude muset otevřít staré rány, a hlavně ochránit svou dospívající dceru před démony, kteří umějí být až příliš skuteční.

Kalibr, 408 stran, 399 Kč

Nicolas Sparks: Návrat

Trevor po dědečkovi zdědí chatu a zjišťuje, že ho to táhne do míst, kde prožil dětství. Vrátí se, protože chce vést jednoduchý život, ale ve skutečnosti to zas tak jednoduché není.

Je tu například Callie, rozmrzelá místní teenagerka, která o smrti Trevorova dědečka ví zjevně víc, než by měla. A navíc Trevorovi nejde z hlavy Natalie, zástupkyně místního šerifa. Ve snaze odhalit tajemství a zjistit, co se skutečně stalo s jeho dědečkem, se Trevor začne šťourat v minulosti a pochopí, že abychom se mohli pohnout vpřed, musíme se občas vrátit na místo, kde to všechno začalo.

Ikar, 336 stran, 359 Kč

Laure Margerandová: 5 vůní našeho příběhu

Charlotta je hvězdou svého oboru – jako nadaná literární koučka spolupracovala s řadou úspěšných spisovatelů a vydala i několik vlastních knížek. Až do jednoho osudného rána vedla se svým milovaným mužem a malým synkem Nathanem šťastný život. Jenže po nečekaném nočním úmrtí osmiměsíčního Nathana je všechno jinak. Aniž by to vnější okolí vědělo, Charlottě se zhroutil celý svět. Navíc trpí anosmií, ztrátou čichu. Po čase vzalo zasvé i její manželství. Jediná Axelle, její nejlepší kamarádka, jí zůstala trpělivě po boku.

Metafora, 272 stran, 329 Kč

Alan Feuer: El Jefe: Pronásledování „Prcka“ Guzmána

Joaquín „Prcek“ Guzmán je nejlegendárnějším mexickým překupníkem drog. Jako šéf drogového kartelu Sinaloa patřil k nejnebezpečnějším mužům na světě. Díky svému vzestupu k moci, své brutalitě, šarmu, slabosti pro luxus, zálibě v přestrojování, opakovaným dramatickým útěkům z vězení i nepravděpodobnému setkání se Seanem Pennem si vypěstoval i image nejznámějšího psance na světě. Nakonec byl po mnohaletém plánování při odvážné operaci amerických a mexických bezpečnostních složek zatčen.

Tato kniha nabízí celý „Prckův“ epický příběh od jeho skromného původu až po odsouzení v brooklynské soudní síni.

Práh, 272 stran, 349 Kč

Lucie Schánělová: Příliv – Temné hlubiny

Pokračování erotického románu Příliv ze surfařského prostředí. Opět vás čeká slunná Kalifornie a tentokrát i chladná Aljaška, žhavé erotické scény i temný Daniel Bennett.

V prvním dílu se Nicole musela vyrovnat s extrémními změnami. Ztrátou otce a přestěhováním z Aljašky do Kalifornie přišla o svůj starý život. Pak poznala Daniela, který ji okamžitě začal zasvěcovat do pro ni neznámého světa surfování i temné erotiky. Že se topila? To se jen plácala na mělčině. Nyní ji čekají temné hlubiny Danielova života. Vše, na co si jen těžko zvykala, se obrátí vzhůru nohama. Můžete očekávat velké návraty, odkrytí nevyřčených tajemství a zvraty, které zamávají životem téměř všem postavám. Těšit se nově můžete i na kapitoly z pohledu Daniela, protože hlavně jemu se nečekaně změní život od základů.

Pointa, 320 stran, 329 Kč

Andrea Stujová: Psaní se nečervená

Snad každý někdy zažil perné chvilky, které by nejraději ukryl v nejzazších hlubinách své mysli i duše. Ne však Andrea Stujová, která jimi často s nadhledem a troškou sarkasmu baví své okolí. S vlastními zážitky se nyní s upřímností a bez příkras svěřuje i ve své první knížce příběhů s výstižným názvem Psaní se nečervená. Zároveň v ní nabízí pohled do skutečného – ne atraktivně filmového – zázemí reklamní agentury, v níž působí již dvanáct let jako manažerka.

Pointa, 232 stran, 249 Kč

Nico Walker: Poprvé

Cleveland, Ohio, 2003. Hrdina knihy, prvák na vysoké, neví, co se sebou. Až dokud nepotká Emily, která s ním sdílí vášeň pro extázi a dramatika Edwarda Albeeho. Pocit vzájemné blízkosti, který se dostaví okamžitě, jim oběma změní život. Když o dívku málem přijde, rozhodne se, že je čas na jasné gesto: vstoupí do armády a Emily si ve snaze udržet jejich vztah naživu vezme. Tyto kroky ovšem nepřinesou nic dobrého ani jednomu z nich.

Jako armádní medik v Iráku není po krátkém výcviku připravený na drsnou realitu válečné mise: kouření, čichání stlačeného plynu, porno, zneužívání léků na bolest, všudypřítomná smrt. Když se vrátí domů, má v sobě zarytou posttraumatickou stresovou poruchu, a opiátová krize, která zasáhne Ameriku, strhne jeho i Emily. Závislost obou se brzy zhorší, peníze rychle docházejí a vypravěč se dává na to jediné, co je nasnadě – vykrádání bank.

Jota, 335 stran, 348 Kč

Ellie Midwoodová: Dívka, která utekla z Osvětimi

Mala, vězeňkyně 19880, začala chápat, co se děje, až v okamžiku, kdy vystoupila z dobytčáku přímo do spárů pekla. Jako tlumočnice SS využívala svoji pozici k tomu, aby zachránila tolik životů, kolik bylo v jejích silách, pašovala kousky chleba těm, co měli hlad. Edward, politický vězeň 531, přišel do tábora mezi prvními. V pruhované uniformě a s oholenou hlavou vypadá stejně jako jakýkoli jiný vězeň. Je ale členem odbojové skupiny. A také má plán na útěk.

Dechberoucí příběh o odvaze čelit tragédii a utrpení, o statečnosti postavit se strachu. I v temných chvílích může být láska světlem, které vám ukáže cestu.

Jota, 352 stran, 378 Kč

Magnus Jonsson: Žena, která lovila sama

Spolupráce se stockholmskou policií by kdysi představovala pro expertku na šifrování Linn Ståhlovou zradu ideálů Antifašistické akce, anarchistické organizace, které byla členkou. Dokud ji o pomoc nepožádala její teta, šéfka stockholmské kriminálky. Policie ji dosud přizvala ke dvěma případům vražd a podvodů a Linn pokaždé zásadně přispěla k jejich úspěšnému vyřešení. Nejenže tím zasadila hnutí neonacistů obrovskou ránu, ale nadělala si i mnoho nepřátel. Teď Linn konečně soustředěně pracuje na své disertační práci a doufá, že s aktivním bojem už skončila. Když se ale parta jejích dávných přátel z Antifašistické akce stane obětí brutálního organizovaného útoku a o několik dní později je jeden z nich nalezen ve svém bytě mrtvý, opět nemá na vybranou.

Metafora, 448 stran, 449 Kč

Pavla Horáková: Srdce Evropy

Pozoruhodný dialog dvou vyprávěcích hlasů, které dělí více než sto let. Z naší přítomnosti se ozývá učitelka Anežka, která se snaží vyznat ve vlastních zmatcích i v nepřehledné době. Zároveň přemýšlí nad rukopisnými paměťmi moravské venkovanky Kateřiny, svérázné, sebevědomé ženy, která nedostatek formálního vzdělání vynahrazuje vrozenou bystrostí a vnímavostí. Mezi mnoha tématy, jež obě roviny vyprávění spojují, vyniká jedno: fascinace, kterou obě ženy pociťují tváří v tvář Vídni, tomuto zvláštnímu amalgámu světáctví a provincialismu, hektické současnosti a nostalgie po nenávratně uplynulé minulosti, cizího a důvěrně známého – a svého času také druhému největšímu českému městu. Kateřina pobývala ve Vídni v roce 1912, tedy v době, kdy sláva pyšné císařské metropole vrcholila. V roce 2020 se do Vídně v jejích stopách vydává Anežka, aby se o své předchůdkyni dozvěděla víc. Text čtou Petra Bučková, Johanna Tesařová a Pavla Horáková

OneHotBook, 14 hodin 53 minut, 389 Kč-stažení, 439 Kč-2CD mp3