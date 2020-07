Nové knihy: Laurenová, Andrews a Hunterová

Když Bennetta unesou jeho přátelé do Vegas na víkend plný veselí a striptérek, jejich první zastávka nedopadne úplně tak, jak si představovali. Jejich plán na pánský víkend vezme za své, když se Bennett s Maxem chopí každé příležitosti, jak se tajně setkat s ženami, které milují. Ale když se plánování chopí zapřisáhle svobodný Will Sumner, tahle dvojka si uvědomí, že pokud se jim má podařit zdrhnout na další lasvegaské dostaveníčko, musí s ním začít spolupracovat, a ne se s ním přít.

Psi, tak jako lidé, potřebují cvičit, aby byli zdraví a v kondici. Málokoho ale napadne, že je důležité procvičovat i inteligenci vašeho domácího společníka. Jak se psi učí, co jejich smysly dovedou, proč je pro každého pejska důležité si hrát? Dovedou psi počítat do pěti, a jak si tuto jejich schopnost co nejlépe užít? Jaké hry se dají hrát na zahradě, jaké doma na gauči nebo v době jídla? Inteligentní hry pro vašeho psa je půvabná knížka plná obrázků a moudrých citátů, ale především užitečných informací a her, které vám pomohou užít si čas strávený s pejskem ještě lépe a zažít společně spoustu legrace.