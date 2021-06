Nové knihy: Lambert, Reibauerová a Parsons

Hlavní hrdinka vždycky věděla, že ženy v její rodině by neměly být matky. Den narození dcery Violet měl být tím nejhezčím dnem jejího života. Když ji ale poprvé držela v náručí, věděla, že je něco špatně. Podle manžela si jen něco namlouvala. Něco se však pokazilo. Kniha vypráví o posedlosti a nejhlubších obavách matky, jež by měla své dítě milovat.

Zlatavý podzim roku 1518 končí. Uplynulo šest let od doby, kdy věhlasný mág Johann Georg Faustus uprchl z Norimberka. Společně se svým pomocníkem Karlem Wagnerem a schovankou Markétkou putuje jako žádaný mastičkář a astrolog po Německé říši. Johann však cítí, že je to jenom klid před bouří – jeho úhlavní nepřítel Tonio ještě není poražen. Hluboko ve svém nitru ví, že se zlo vrátí a znovu po něm vztáhne ruku.

Mysleli si, že unášejí milenku jednoho z nejmocnějších londýnských gangsterů. Jenže unesli špatnou ženu. A tím se dostali do křížku se špatným detektivem. Pátrání po pohřešované ženě detektiva Maxe Wolfa zavede z legendárního Černého muzea v Novém Scotland Yardu do pozlátkem se třpytících sídel profesionálních zločinců, laciných striptýzových klubů, do tajných doupat sexuálních neřestí – až k nepopsatelně temným hříchům spáchaným před celými desítkami let.