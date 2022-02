Nové knihy: Kubíková, Quinnová a Balzac

V deseti povídkách kratšího rozsahu z let 1830–1835 využívá autor témata typická pro tehdy oblíbenou literaturu: nesmrtelnost, smlouva s ďáblem, elixír mládí... Je ironický, vyzývavý, místy rouhačský, filozofuje nad unikajícím smyslem života, krutě se vysmívá poměrům panujícím ve „slušné“ společnosti, děsí svou schopností nahlédnout do temných stránek lidské duše. Většina z těchto povídek vychází, v překladu Dany Melanové, v češtině poprvé.

Rys policejní verzi nevěří, a tvrdí, že Fritz by si dobrovolně život nikdy nevzal. Pokud se prý Terencovi podaří zjistit pravdu, zodpoví mu za to jakoukoli otázku o podsvětí, ve kterém se uplynulých třicet let pohyboval. Terence na Rysovu nabídku přistoupí, aniž ovšem tuší, do jak nebezpečných vod se ve skutečnosti vydává.