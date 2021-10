Nové knihy: Kelmanová, Viewegh a Nesvačilová

Suzanne Kelmanová: Výhled přes střechy

Píše se rok 1941 a nacisté právě obsazují Amsterdam, milované město profesora Josefa Helda. Tichý učitel matematiky se nikdy nepřenesl přes ztrátu své milované ženy – a ani v nejmenším neplánuje do svého bezpečného světa vpustit někoho nového. Ovšem když mu jeho student, Michael Blum, oznámí, že Židé, jako je on, už nebudou moct ani studovat, Josef nedokáže situaci dál ignorovat. Učiní impulzivní rozhodnutí a nabídne Michaelovi, aby se u něj ukryl. Michael je Josefův pravý opak: spontánní a romantický kluk, který se nebojí lásky, ačkoli je jeho vášnivý vztah s mladou Holanďankou Elke přísně zakázán – protože on je Žid a ona ne.

Moba, 424 stran, 319 Kč

Michal Viewegh: Dula

Stárnoucí spisovatel Mojmír se nikdy nesmířil s rozvodem. Za maskou cynika se skrývá zklamaný, bolestínský a nejistý muž, který manželce Hedvice nikdy neodpustil, že od něj odešla. Vlastní dcery ho moc vídat nechtějí, a tak ústřední místo v jeho životě momentálně zaujímá dula (již čtenáři ostatně mohou znát už z románů Biomanželka a Biomanžel). Ta je sice jakousi Mojmírovou asistentkou, bez níž se neobejde – a proto také zakoupí zájezd na Maledivy nejen svému příteli Felixovi, ale i své nepostradatelné názorové oponentce – kterou však také neustále shazuje a uráží. Když ovšem Felix náhle zemře, spisovatel se překvapivě rozhodne dovolenou nerušit.

Ikar, 184 stran, 379 Kč

Dominik Landsman: Karanténa s moderním fotrem

To si takhle dá někdo v Číně na stojáka u stánku netopýra a za pár měsíců, na opačné straně zeměkoule, jste vy zavření doma, protože venku číhá smrt, šijete roušky a krotíte vášně hyperaktivního školáka, jehož vzdělání částečně padlo na vás – školy jsou totiž zavřené. Postupně začnete nenávidět všechny členy domácnosti, což je praktické, protože se s nikým jiným nestýkáte (ostatně ani nemůžete) a den za dnem, respektive měsíc za měsícem v televizi sledujete stále nového a nového ministra zdravotnictví, kterak se stále stejným premiérem v zádech národ informuje, že následující tři týdny budou klíčové.

Ikar, 208 stran, 299 Kč

Nigel Farndale: Diktátorova múza

Když německá filmová historička Sigrun Meierová v roce 2005 objeví vystřižené a nikdy nezveřejněné záběry, je to začátek cesty k dlouho pohřbenému tajemství, v němž hlavní roli sehrála sama Leni Riefenstahlová.

Hitler v roce 1933 upevňuje svoji moc a začínají přípravy na berlínskou olympiádu. Leni Riefenstahlovou – filmovou průkopnici a svobodomyslnou hvězdu Třetí říše – sám Hitler pověřil úkolem zachytit olympijské hry na filmový pás. Leni však brzy zjistí, že přízeň mocných je vrtkavá a životem si nemohou být jisti ani ti nejbližší.

Metafora, 360 stran, 399 Kč

Mika Waltari: Pád Cařihradu

Dobytí Cařihradu neboli Konstantinopole osmanskými Turky v roce 1453 je definitivním stvrzením zániku Byzantské říše. Barvitá románová freska slavného finského romanopisce Miky Waltariho líčí poslední měsíce v životě města, náboženské i politické spory a boj o moc. Román je psán formou deníku mladého muže Jeana Angieho, který chtěl odhalit skutečný smysl svého života a zemře při obraně města. Umírá i jeho životní láska, dcera předního byzantského úředníka, která se obětuje v naivní víře za město i za čest rodu, v němž nechyběla zrada.

Vyšehrad, 424 stran, 499 Kč

Petra Nesvačilová: Skutečná

V souboru krátkých fejetonů, povídek a úvah píše herečka a režisérka o svých vzpomínkách na dětství, ale i o nabitých dnech, které nepostrádají humor a nevšednost umělecké branže. Texty se opírají o základní hodnoty, jako jsou rodina, vztahy a opravdovost. Je to literatura života a kniha plná příběhů, ke kterým se budete chtít vracet, aby vám připomněly, jak důležité jsou ty ,,obyčejné“ věci všedních dnů.

Ikar, 208 stran, 349 Kč

Tomáš Padevět: Carmen: Skutečný život Hany Hegerové

První a jediný komplexní dokumentární román o největší česko-slovenské šansoniérce. Vznikl s jejím souhlasem, s podmínkou, že může být zveřejněn až po její smrti. Po celou kariéru se takovému odhalení vyhýbala. Důsledně si bránila své soukromí. Umožnila do něj vstoupit až autorovi, který patřil k jejím nejbližším přátelům.

Ikar, 520 stran, 499 Kč

Christina Laurenová: Na Vánoce o den více

Hlavní hrdinka Maelyn se zasekne v časové smyčce, a tak se neustále vrací do 21. prosince, dne, kdy se svými rodiči a bratrem přijíždí na milovanou chatu oslavit, tak jako každým rokem, Vánoce. Tentokrát to ovšem mají být poslední. Chata bude na prodej. Do Maelyn je zamilovaný puberťák Theo, ale jak to tak chodí, Maelyn miluje jeho bratra Andrewa, který, jak se to jeví, nemiluje nikoho. Když přejde první šok z déjà vu a Mae přijme fakt, že se neustále vrací v čase, pojme to jako možnost, jak získat Andrewovo srdce.

Jota, 344 stran, 348 Kč

Ransom Riggs: Sirotčinec slečny Peregrinové: Zkáza Ďáblova akru

Poslední, co Jacob Portman viděl, než svět zčernal, byla děsivá, důvěrně známá tvář. Najednou se ocitá spolu s Noor opět na místě, kde všechno začalo – v domě svého dědečka. Jacob netuší, jak se jim podařilo utéct ze smyčky V a jak se dostali na Floridu. Ale jednu věc ví naprosto jistě: Caul se vrátil.

Poté, co jen o vlásek uniknou krvežíznivému netvorovi, se Jacob a Noor v Ďáblově akru znovu setkávají se slečnou Peregrinovou a podivnými dětmi.

Jota, 527 stran, 398 Kč

Anna Novotná, Kateřina Sýsová: Aby po nás něco zůstalo

Rozhovory a fotografické portréty autorského týmu česko-německé fotografky a publicistky Kateřiny Sýsové a spisovatelky, editorky a publicistky Anny Novotné vznikaly několik let. Odbornou poradkyní jim byla kunsthistorička Monika Švec Sybolová. Kniha přináší pozoruhodný portrét patnácti svérázných osobností – novodobých „zámeckých pánů“, kteří v sobě našli dost odvahy, touhy a dobrodružné povahy, aby si koupili zámek. Přesněji, většinou jen jeho ruinu.

Práh, 448 stran, 679 Kč

Christine d'Aboová: 30 nocí vášně

Poslední, co Glenna O'Donaldová čekala, že najde na hřbitově, je balíček karet. Ovšem ne ledajakých karet! Při pohledu na tyhle by se jeden zastyděl! Obsahují totiž instrukce ke skutečně netradičním postelovým hrátkám! Tak trochu ztřeštěná Glenna, která pracuje jako výzkumná asistentka na univerzitě, od nich nemůže odtrhnout oči – ba co víc, je v pokušení některé věci vyzkoušet. Především, když se k balíčku přichomýtne pohledný profesor Eric Morris a nabídne se, že by se do jejího nemravného projektu mohl zapojit.

Metafora,272 stran, 299 Kč

Kolektiv autorů: Můj atlas zvířat a rostlin

Kniha, kterou si děti dotváří samy. Mladí autoři se stávají vědci a pátrají po zvířatech a rostlinách ve svém okolí. Dozví se nové a zajímavé informace například ze života ptáků, motýlů, včel, stromů, květin, ale i domácích zvířat. Přírodu kniha přibližuje formou zábavných úkolů, jako jsou pokusy, kvízy, ankety v rodině, hry, malování, pěstování rostlin či návody na tvoření.

Kniha je určena pro děti od osmi do dvanácti let a byla ve spolupráci s odborníky připravena tak, aby rozvíjela dětskou kreativitu, komunikační dovednosti a zvídavost.

Familium, 132 stran, 549 Kč

Martin Vopěnka: Poslední stanice Hamburk

Život Marka Stejskala je poznamenaný jakýmsi vrozeným pocitem viny. Jeho máma trpěla těžkou duševní nemocí, a když byl na druhém stupni, spáchala sebevraždu. On sám dostal z nepochopitelných důvodů v dvaceti devíti letech rakovinu kůže, ze které se uzdravil za cenu operace a silné chemoterapie. Celkem oprávněně má pocit, že mu život něco dluží.

Kalibr, 360 stran, 359 Kč