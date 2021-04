Nové knihy: Jůzlová, Liška a Svěrák

Na bojištích americké revoluce se Matthew de Clermont setkává s Marcusem MacNeilem, vojenským lékařem z Massachusetts, a to v době politického probuzení, kdy se zdá, že svět stojí na prahu lepší budoucnosti. Skok do současné Paříže, kde se Phoebe Taylorová, zaměstnankyně aukční síně Sotheby’s, do níž se Marcus zamiloval, chystá na vlastní cestu k nesmrtelnosti. Oba zjistí, že úskalí čekající na člověka, který se chce stát upírem, jsou stejně zrádná jako v osmnáctém století. Kniha vypráví příběh vášnivé lásky, a zároveň zkoumá i sílu tradice a možností nejen změny, ale přímo revoluce.