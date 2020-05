Nové knihy: Josef Fousek, William Saroyan a Jiří Kalemba

Tajemné příběhy Šumavy, které jsou v knize předloženy, jsou klíčem k životu našich předků. Vyprávění se totiž může tradovat po mnohé generace a nese v sobě určitou starobylost. Pověsti odrážejí historický vývoj zdejšího osídlení, prolínání dávné mytologie s křesťanským náboženstvím, pověrečnost ve všedním životě i jakousi etickou nauku, jak se mají lidé k sobě navzájem chovat. Jsou rozděleny do deseti oddílů, k nimž jsou připojeny i výpravné ilustrace a krátká vysvětlení.

Jak německá rozvědka prolamovala tajné spojenecké šifry, je jedním z nejslavnějších příběhů druhé světové války. Zřejmě nejznámější je ten o prolomení Enigmy. Ale úspěchy dešifrantů z Bletchley Park vypovídají jen o polovině příběhu – na druhé straně Lamanšského průlivu totiž už od 30. let usilovně pracují německé zpravodajské agentury na prolamování spojeneckých, zejména britských, šifer. Kniha Christiana Jenningse vychází z teprve nedávno odtajněných materiálů a podává přesvědčivé svědectví o historii německých úspěchů a neúspěchů na poli signálového zpravodajství.

Aktualizované vydání představuje přehled dějin divadla od doby jeho vzniku až do současnosti. Publikace mapuje vývoj divadelní tvorby v Evropě, v USA, ale také v Asii a Africe. Toto zpracování vychází primárně z původního českého překladu z let 1999 a 2008 a zároveň se opírá o poslední, desáté americké vydání z roku 2008. Hlavním rozdílem oproti původní české verzi je rozšířená kapitola pojednávající o současném divadle. Druhý rozdíl spočívá ve výběru ilustrací. Nové vydání převzalo obrazový materiál z posledního amerického vydání, který doplnilo desítkami ilustrací z jiných zdrojů, z nichž mnohé dosud nebyly v českých publikacích uveřejněny.

Kniha zavede čtenáře na dobrodružnou výpravu do vojenského světa. Zastavíme se třeba u husitů, kde si prohlédneme vojenské ležení s vozovou hradbou a podíváme se, jaké používali zbraně. Vyzkoušíme si postavit husitský válečný vůz nebo kuši. Na skok zavítáme také u mušketýrů v době třicetileté války, kteří nám předvedou, jaké techniky boje používali. A kdo by neznal napoleonské války? Ty v této knížce samozřejmě nemohou chybět.

Harry Hole se už mnohokrát probudil s temným tušením, prázdnou hlavou a kocovinou jako trám. Tentokrát je ovšem probuzení ještě horší než jindy. Kdysi slavný kriminalista má na rukou i kalhotách krev a až po chvíli si vybaví, že ztratil všechno. To tam je idylické manželství s Ráchel, ta tam je zajímavá práce vyučujícího na policejní akademii. Jediné, co mu zbylo, je věrný přítel Jim Beam. A také místo v kanceláři vedle Trulse Berntsena, kde jakožto bývalá legenda smí na přímluvu svého šéfa aspoň třídit papíry. Co si však Harry vybavit nedokáže, jsou události včerejšího večera v baru Jealousy. Text audioknihy čte herec David Matásek.