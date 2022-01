Nové knihy: Janáčková, Bachová a Brownová

Frank Schätzing: Zachraňme naši planetu!

Změna klimatu na Zemi je krizí lidstva. A kdo jiný ji může řešit než lidstvo samo, tedy politika, věda, společnost a každý jednotlivec? Zvládneme to jedině společně – ještě nikdy jsme neměli k dispozici takové úžasné možnosti a nebyli schopnější jednat globálně.

Universum, 312 stran, 379 Kč

Aimie K. Runyan: Přes zákruty řeky

Napínavý román se odehrává ve dvou zemích a časových rovinách, které se vzájemně prolínají – v nacistickém Německu za války a v současné Kalifornii. Zachycuje osudy Maxe, Metty a její sestry Johanny.

Novomanžele Johannu a Haralda brzy rozdělí válka. Harald musí narukovat do wehrmachtu, i když nenávidí nacisty. Johanna je pilotka, pracuje v německém leteckém průmyslu, a ačkoliv je loajální, musí prchnout z Německa, neboť se Harald zapletl do atentátu na Hitlera.

Ikar, 264 stran, 329 Kč

Tabea Bachová: Dům hedvábí

Po těžké ráně osudu přijme Angela pozvání své tety a navštíví ji v Asenze v italském Venetu. Během jejího pobytu zde ale dojde k překvapivému zvratu, když místnímu Domu hedvábí, poslední tradiční tkalcovně, hrozí zánik.

Angela začne s tetou plánovat, jak by se dal tento dům zachránit. Majitel by Angele tkalcovnu prodal, ale má několik podmínek. A ona pak nečekaně potká muže, do něhož se na první pohled zamiluje.

Ikar, 288 stran, 329 Kč

Sandra Brownová: Lest

Agent FBI Drex Easton neúnavně sleduje jediný cíl: vypátrat sériového vraha, známého jako Weston Graham. Za posledních třicet let Weston použil mnoho jmen a nespočet převleků, což mu umožnilo okrást osm bohatých žen, než poté zmizely beze stopy.

Ikar, 416 stran, 399 Kč

Rob Ashman: Jedno malé prasátko

Kevin Palmer je obyčejný chlap – totiž byl, než přišel o ženu, peníze, svůj podnik i reputaci. Snaží se bojovat, ale skončí ve vězení. Tam si vyfantazíruje krutou pomstu, a když ho pošlou pracovat na jatka, poslední dílek skládačky zapadne na své místo. Jenže pak mu osud zasadí ještě jednu ránu, a ta všechno změní. Inspektorka Rosalind Krayová také svádí svůj boj – s vlastními démony. Po brutálním napadení se vrací zpátky do práce a na stole jí hned přistane případ, v němž má co do činění se zvráceným vrahem.

Kalibr, 256 stran, 299 Kč

Evan Currie: Odyssey One – Do temnoty

Za hranicemi našeho malého světa, za gravitační studnou naší hvězdy, leží galaxie a vesmír větší a rozmanitější, než s čím se kdokoliv z nás setkal. Úkolem je prorazit pro lidstvo cestu do toho velkého neznáma.

Kapitán Eric Weston a posádka lodi LSAK Odyssea startují na misi určenou k zápisu do historie. Za hranicemi známého se střetávají s hrůzami a divy dosud nespatřenými, s bytostmi a monstry fantastičtějšími než cokoliv, co by si lidé na Zemi kdy dokázali představit. Ale skutečné srdce temnoty, největší nebezpečí ze všech, na ně teprve čeká.

Laser, 488 stran, 499 Kč

Kristýna Janáčková: S láskou, máma

Deník vašeho mateřství – nejkrásnější a nejláskyplnější příběh. Je to tady, budete máma! Od tohoto momentu přes porod až po všechna dětská „poprvé“ se každá společná chvíle s vaším děťátkem skládá do jedinečného rodinného příběhu, který stojí za to uchovat a vyprávět. Co se dělo v čase, který si ten malý drobek nemůže zcela pamatovat? Prvních šest let života vašeho dítěte v úžasném, originálně ilustrovaném deníku, jehož autorkou jste právě vy. S láskou vytvořily herečka Kristýna Janáčková a ilustrátorka Bára Svrčinová.

Motto, 272 stran, 411 Kč

Kristýna Srovnalová: Lovci sexu, sběrači lásek

Muž zvaný Turek představuje typický prototyp věčného lovce žen, uspokojující své ego i sexuální potřeby, umělce, jenž se nechce vázat, vynalézavého manipulátora, střídajícího partnerky s lehkostí převlečení trička. Mladá žena Petra, obvyklá hledačka lásky, se chytne do vztahové pasti, a aby vyšla vstříc nárokům svého přítele, ocitne se uprostřed nechutných praktik manipulativní sektářské skupiny skrývající se pod nálepkou očistných duchovních cvičení, přičemž guru této skupiny si na uspokojování vlastních sexuálních potřeb založil výdělečný byznys, z jehož soukolí je těžké uniknout.

Práh, 232 stran, 330 Kč

Kolektiv autorů: Rezavá ústa / Magická dekáda

Publikace je mozaikou desetiletého působení umělecké komunity v industriálních prostorech vysočanské továrny Pragovka, mnohými přezdívané také Kolbenka, v letech 2011 až 2021. První umělecké ateliéry se do prostoru přestěhovaly možná už koncem roku 2010, ale nelze to říct s jistotou. Proto se editoři knihy Lucie Nováčková a Pavel Tichoň rozhodli historii v knize mapovat od roku 2011.

Pavel Tichoň - Individuum (ve spolupráci s Pragovka Gallery), 560 stran, 950 Kč