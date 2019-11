Nové knihy: Hvížďala, Kocáb, Fryč, Miketa i Hak

Jiří Suchý je ukázkou vůle, pracovitosti, kreativity i smyslu pro humor. V osmaosmdesáti letech vystupuje stále v divadle, které založil před šedesáti lety. Autor nabízí rozhovory dělané v průběhu třiceti let. Nejen o něm a divadle, ale i o Werichovi, umění a životě.

Autor popisuje všechna zásadní jednání s komunistickými vládci, s generalitou čs. i sovětské armády, se sovětskou stranou včetně zástupců KGB, která vedl či se jich účastnil za iniciativu MOST nebo Občanské fórum. Autobiografický text působí trochu jako politický thriller.

Připomínka padesáti let od přistání člověka na Měsíci, včetně dosud nepublikovaných fotografií NASA. A také špičkových českých technologií, které se připravují ke startu na Mars i vstříc asteroidům Didymos a Didymoon, aby provedly první řízenou srážku s meteoritem v dějinách v rámci unikátního projektu NASA: Mise planetární obrany Země.

Poté, co malou Alexandru Winslowovou opustila v sedmi letech matka, zůstala sama s otcem. Útočištěm se jí stává četba a netrvá dlouho a sama začíná psát vlastní příběhy. Na vysoké škole vydává první román, ale pod mužským pseudonymem. Úspěch na sebe nenechá dlouho čekat, daň za něj je však vysoká.

Antonín Mikuláš Reiss se poté, co uprchl před napoleonskými vojsky z Porýní, usadil v Rožmitálu pod Třemšínem. Stal se zakladatelem rodu, který se zapsal do převratného dění 19. století. Dramatické osudy sester Reissových i jejich obrozeneckých současníků přibližují skutečné osobnosti a události našich dějin a čtou se jedním dechem.

Příběhy lidí, kteří stáli na samém vrcholu Hitlerova Německa a snažili se nejprve předejít 2. světové válce a po jejím vypuknutí neúnavně pracovali na sabotáži Vůdcova vítězství. Od roku 1943 vynakládali členové těchto skupin úsilí na to, aby Německo uzavřelo se západními mocnostmi mír. Konec války by zajistil, že východní Evropa nespadne do sovětského područí.