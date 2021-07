Nové knihy: Holasová, Kotleta a Gott

Po celosvětovém úspěchu románu se k českým čtenářům poprvé dostává příběh, který vypráví nejen o etických dilematech a rozčarováních, rodinných poutech a rozkolech, ale také o (ne)porozumění vlastnímu tělu, jeho potřebám a smyslu. Pro Středoevropana to je také osvěžující příběh z exotického Japonska, kde se relaxuje v karaoke barech a chodí se do veřejných lázní, v dusivém vedru se popíjí saké a přitom se vzpomíná na dětství prožité v chudinské čtvrti přístavního městečka.

Katka nemá nic, smrtí sestry o všechno přišla. Regina má naopak všechno, ale stále jí něco chybí. Obě chtějí potrestat viníky. Katka vymyslí odvážný plán a infiltruje se do rodiny dvou bratrů, brněnských finančních magnátů, jimž převrátí život naruby. Regina zase rozehraje hru na kočku a na myš. Obě se tak dostanou do kolotoče intrik a zrad, který už se nedá zastavit...

Téměř sedmiletý Samík se vydává do světa a diví se: Proč se do přírody odhazují odpadky? Proč se o telefonní budky už nikdo nestará? A proč se večer máma s tátou místo čtení pohádky občas zapomenou u smartphonů? Rodičům se však tyhle svítící cihličky jednoho dne omylem roztříští a Samík dostane nápad: co kdyby zkusila celá rodina pár týdnů přežít bez nich?

Praha City je šťastné město. Deset milionů obyvatel zde přežívá díky výdobytkům moderních technologií, zatímco zbytek Evropy se propadl do chaosu. Nikdo nepochybuje, že je to pravda, tvrdí to přece City News! Jenže Petr Vachten ty sr...y ignoruje. Přišel o nohu ve válce s Poláky, a když hořela Ostrava, v CN hlásili, že jeho divize táhne na Krakov. Ale ta válka už nikoho nezajímá. Stejně jako Ostrava. Protože Praha City je šťastné město. Jen v něm nějak snadno umírají lidé, kteří si to nemyslí.