Nové knihy: Hlaváčová, DeCurtis a Foglar

Lidé ze všech oblastí života často hledají způsob, jak změnit karty, co jim byly rozdány. Usilují o to, aby šli po jiné cestě, než která jim byla nalinkována jejich nejbližšími. Jak lze dosáhnout úspěchu, ale přitom neztratit sebe sama? A kde byste měli začít, pokud chcete vydláždit svou vlastní cestu k úspěchu a spokojenosti? Nejen těmito otázkami se zabývá veleúspěšná česká dálková plavkyně Yvette Tulip Hlaváčová, držitelka řady rekordů a ocenění.

Tento životopis vznikal až po Reedově smrti v roce 2013, má tedy oproti starším biografiím jednu velkou výhodu: možnost zachytit celý umělcův život až do smrti. Další nezpochybnitelnou výhodou je autorem přiznané dlouholeté přátelství s Lou Reedem. Autor tedy ve své knize může nabídnout komplexní pohled na tuto bezpochyby výraznou osobnost.

Jenny Aaronová je policistka obdařená překvapivými schopnostmi. A je nevidomá. Táhne ji to zpět do tajné speciální jednotky, jejíž příslušnicí bývala. Vyhovoval jí život plný adrenalinu. Uprostřed úvah ji zastihne nečekaná zpráva: její největší nepřítel jí odkázal obrovské jmění. Dědictví si ale musí vyzvednout v Marrákeši. A právě tam ji čeká peklo. Jenny se bude muset postavit děsivější skutečnosti, než by si dokázala představit.