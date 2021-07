Nové knihy: Gibneyová, Nesser a Jarlbro

Rozhodnutí uděláme během pár vteřin a jejich důsledky pak neseme po zbytek života. Pravdivost tohoto tvrzení doslova na vlastní kůži otestovali protagonisté románu: Alice a Mattia se v dětství rozhodli špatně. Ona se nechtěla stát závodnicí v lyžování a on nehodlal vzít na oslavu ke spolužákovi svou mentálně postiženou sestru. Během dospívání hledají svoje místo na světě ještě obtížněji než většina jejich vrstevníků. Mohli by je najít jeden vedle druhého, jen kdyby se dokázali přenést přes traumata z minulosti.

Na osudech tří židovských dívek autor otevírá téma židovských dětí, které přežily druhou světovou válku v úkrytech. Dočteme se o polské Židovce Sophii, které spolu s její matkou zařídil jejich otec falešné doklady a rodné listy prokazující křesťanský původ. Malou Floru odložila matka nejprve do kláštera, a když i tento úkryt začal být příliš nebezpečný, putovala holčička do bezdětné rodiny francouzsko-švédských manželů. Malou Carlu zase spolu s její matkou ukrýval holandský holič. Kniha se věnuje i tematice vlivu dětských traumat na následný život v dospělosti.

S dříve uvedenými tituly se Zack Kaplan během několika málo let etabloval jako zásadní komiksový autor science fiction. Přístav Země vypráví o tom, že první kontakt nemusí být nic romantického. Mimozemšťané přicházejí s nabídkou na vybudování kosmického přístavu, výměnou za technologie a obchodní příležitosti. Zatmění zase popisuje to, že na Slunci došlo k podivným změnám. Jeho paprsky už nejsou hřejivé, ale spalující. Až tak, že vás to okamžitě zabije. Lidstvu tak nezbývá, než se přesunout do podzemí a najít způsob, jak přežít.