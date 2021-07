Nové knihy: Gibneyová, Kadeřábek a Murakami

Kit a Josie byly nerozlučné sestry. Vyrůstaly v prosluněné Kalifornii, jejich hřištěm byl oceán. Ale je to už patnáct let, co Josie Bianciová zahynula ve vlaku během teroristického útoku. To si alespoň myslí její sestra, nyní lékařka na pohotovosti v Santa Cruz. Stačí však jen několik vteřin večerního zpravodajství, které převrátí Kitin život úplně naruby. Záběry z požáru v Aucklandu zachytí ženu, která je do detailu, včetně jizvy v obočí, podobná údajně mrtvé Josie.