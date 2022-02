Nové knihy: Dutka, Haunerová a Hoffmeister

Klimatické změny mohou v nejbližší budoucnosti způsobit přírodní katastrofu netušených rozměrů. Zdá se, že zkáze planety již nelze zabránit. Ale supervelmoci Čína, Rusko a USA se v poslední chvíli rozhodnou k radikálnímu zásahu – vytvoří klimatickou Alianci, která je jedinou možností záchrany Země. Požadavky kladené Aliancí dramaticky zasahují do životů každého jednotlivce. Ne všichni jsou však ochotní se podrobit, smířit se bez boje s novým trendem a obětovat něco ze svého pohodlí nebo dosavadní moci. Protivníci využijí všechny prostředky ke zvrácení vývoje. Situace se vyhrocuje a náhle leží osud lidstva v rukou poněkud ustrašeného kuchaře a nenápadné agentky tajné služby.

Píše se rok 1913 a mladá Paula von Dahlen, pocházející ze zchudlé šlechtické rodiny, žije v Berlíně. Pracuje jako sekretářka, aby měla prostředky na živobytí. Po náhlé smrti matky je společně s bratry nucena prodat rodinné panství... Při vyklízení pozůstalosti se Paule dostane do rukou zažloutlá fotografie mladého muže stojícího před mohutným stromem, africkým baobabem. Od té chvíle jí obrázek nedá spát. Zachycuje snad velkou maminčinu lásku...? Nebo jejího vlastního otce...?

Druhé, rozšířené vydání sbírky povídek Edgara Dutky, která byla sice napsána již v roce 1963, nicméně tehdy ji všechna všechny nakladatelství odmítla, a tak čekala na své vydání celé čtyři desítky let až do roku 2003, a následně byla nominována na cenu Magnesia Liter

Soubor několika příběhů zasazených do východních Čech se zabývá otázkou, zda ponechat v krajině dosud kriticky ohrožený, avšak silně expandující druh šelmy bez jakékoli regulace. Je pravda na straně ochranářů a aktivistů, jejichž nadšení mnohdy hraničí s fanatismem, nebo zemědělců a myslivců, kteří se nezřídka jako starousedlíci musejí s následky těchto rozhodnutí potýkat...?

Jak říká aktér jedné povídky: Dřív jsme se chodili na vlky dívat přes plot do zoo, nyní jsme za plotem my a vlci si nás hlídají.

Přímočaře a čtivě psané příběhy, které se mnohdy čtou jako detektivka, líčí přiostřující se spory mezi oběma stranami i bezmoc místních, v nichž často narůstá pocit, že nemají nikde zastání.