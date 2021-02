Nové knihy: Drtinová, Třeštík a Havelka

Kolektiv autorů: Marvel: Mýty a legendy

Kniha představuje dosud nepublikované skutečnosti týkající se marvelovských super bytostí. Vraťte se v čase až k úsvitu věků a staňte se svědky zrození rasy Nebešťanů. Prozkoumejte panteony Thora a Asgarďanů i jejich rivalů z Olympie. Poznejte mystické začátky Nejvyššího mága Doctora Strange. V této encyklopedii prostě najdete všechny velkolepé ságy, které píšou příběh spletitého marvelovského vesmíru.

CPress, 216 stran, 382 Kč

Obal knihy

František Barac: Paměti sládka

Publikace představuje zajímavou a netradiční kroniku pivovarského sládka a odborníka Rudolfa Tilleho, která se netočí jen kolem piva, ale mapuje i neuvěřitelné životní peripetie velkého dobrodruha. Přináší desítky téměř neuvěřitelných, a přesto skutečných příběhů hrabalovského ražení, situovaných na pozadí evropských dějin.

Pointa, 248 stran, 240 Kč

Obal knihy

Ivan Jemelka: Partyzán

Knih, které tematicky pojednávají příběhy z druhé světové války a doby poválečné, je jistě mnoho. Ač by strohý název Jemelkova románu Partyzán napovídal, že jde o již téměř klasickou literární konstrukci, přece jen Partyzán přináší jiný, nezvyklý pohled, protože se jedná o příběh viděný dívčíma očima. Autor nesleduje striktně časovou osu příběhu, naopak, poletuje časem, jak se mu zlíbí. Přesto má kniha pevný řád.

Anka, její dcera Pepička, záhadný ON a řada dalších postav rozehrávají svoji partii zakotvenou v době válečného dění a padesátých let, nechvalně proslulé politickými procesy. Co se začne dít, až někdo z nich najde poklad?

Obal knihy

Bernard Minier: Údolí

Volání o pomoc uprostřed noci, vesnice odloučená od zbytku světa, opatství plné tajemství, tajemný les, řada strašlivých vražd, vyděšení obyvatelé lačnící po spravedlnosti, komunita na pokraji chaosu. Malá vesnice v srdci Pyrenejí je následkem sesuvu půdy naprosto odříznutá od okolního světa. Nedostižný mistr francouzské krimi se vrací s šestým případem pro vyšetřovatele Martina Servaze.

XYZ, 552 stran, 359 Kč

Daniela Drtinová: Vědomí a realita

Za záhadami lidské mysli v rozhovoru se známým českým neurovědcem. Co je to vlastně vědomí a jaký má vztah k tělu? Renomovaný neurobiolog a profesor psychiatrie Jiří Horáček v rozhovoru s Danielou Drtinovou odhaluje fascinující fakta o lidské mysli. Dobrodružná cesta do nitra lidského vědomí vám představí tajemství mozku, možnosti využití psychedelik v léčbě a mnoho dalších témat včetně podstaty našeho vnímání smrti a času.

Vyšehrad, 224 stran, 239 Kč

Tomáš Třeštík: Po povrchu

Vždycky jsem chtěl víc, než jsem měl. Občas fotím blbě a vím to. Nemám rád tykání cizím lidem, rozkopaný boty v předsíni a povídání si o jídle. Rád bych vzal zpátky plno věcí, co jsem řekl a udělal. Chtěl bych projet prázdnou noční Blankou z Tróje na Barrandov Mustangem Bullitt se staženejma okýnkama a neřešit sedmdesátku. A taky bych chtěl konečně udělat něco, na co budu fakt pyšnej. Chtěl bych vědět, jak bejt dobrej táta. A syn. Literární debut fotografa nabízí velmi otevřenou zpověď, která nepodléhá žádné cenzuře. Jako kdyby autor sám sebe portrétoval. A nejen sebe – vypráví i o své rodině a mnoha zajímavých lidech, které v životě potkal.

Motto, 224 stran,239 Kč

Jiří Havelka: Vlastníci

Výjimečný posluchačský zážitek slibuje takzvaný superprodukční formát, který je postaven na špičkovém zvuku podtrhujícím herecké výkony Terezy Dočkalové, Marka Němce, Taťjany Medvecké, Zuzany Kronerové, Jiřího Lábuse a dalších interpretů. Hořká komedie, která trefně zachycuje průběh schůze vlastníků bytových jednotek, věrně přibližuje průběh vtipného, emotivního i mrazivého jednání, které se od rozpadající se střechy, shnilých světlíků a chybějícího výtahu stočí ke starým křivdám a tajným spojenectvím aktérů příběhu.

CinemArt, 75 minut, 299 Kč

E. A. Longen: Král komiků - Vlasta Burian

Audiokniha obsahuje životopisný příběh o mládí a uměleckých začátcích nepřekonatelného komika Vlasty Buriana. Kniha volně zpracovává začátek herecké kariéry žižkovského proletářského synka s komediálním talentem v době první světové války. Díky tomu, že autor patřil mezi Burianovy nejbližší spolupracovníky a přátele, mohl vytvořit ve své knize podrobný a plastický portrét geniálního herce, zapáleného sportovce a originálního člověka i s jeho mnoha rozporuplnými vlastnostmi. Text čte moderátor a herec Jan Vala.

C-flat, 9 hodin 28 minut, 349 Kč

Obal audioknihy