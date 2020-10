Nové knihy: Davisová, Haluzík a Fromm

Epidemie, která se šíří neznámými prostředky a dohání své oběti k šílenství vzpomínkami na život, který nikdy nežili. Ale za běsněním, které obchází svět, však nestojí žádný patogen. Je to jen první šoková vlna, uvolněná ohromujícím objevem – to, co je v ohrožení, nejsou naše mysli, ale samotná struktura času. Detektiv Barry Sutton se v New Yorku dobírá pravdy, zatímco ve vzdálené laboratoři si neurovědkyně Helena Smithová zatím neuvědomuje, že ona sama drží klíč k tomuto tajemství.