Nové knihy: Cruijff, Rothschildová a Emmert

To, co je totální fotbal, ví nejlépe jeho protagonista Johan Cruijff a také to ve své knize popisuje. Mimo to se v aktuální nabídce objevuje i nové vydání publikace o prvním prezidentovi Československa, příběh jazzové aristokratky, rozšířené vydání biografie známé herečky Ivy Janžurové či audiokniha s prvky temného gotického románu.