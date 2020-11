Nové knihy: Atwoodová, Rakoncaj a Marhoul

Bývalá otrokyně Hannie Gossettová má velký sen. Ráda by se znovu setkala se svou matkou a sourozenci, kteří byli za americké občanské války rozprodáni po celém Jihu. Zbyla jí pouze malá farma a nyní hrozí, že přijde i o tu, pokud se ovšem nevydá na nebezpečnou pouť za ztracenými dokumenty. Cestou však Hannie musí čelit těžkým rozhodnutím, která zásadně změní její život, a zasáhnou i Benny Silvovou, louisianskou učitelku, která o dvě stě let později pátrá po osudu Hannie a její rodiny.

Londýn 1599. Stavitel varhan Thomas Dallam cestuje z pověření královny Alžběty I. do Konstantinopole, aby předal sultánu Mehmedovi mimořádný dar – samočinně hrající varhany. Ve skutečnosti však jeho cesta slouží úplně jinému účelu. Mladý Angličan pátrá po řeckém ohni, legendární zbrani Byzantinců, která dokázala vznítit i vodu. Když se o tom sultán dozví, začíná v prastarých ulicích a domech Konstantinopole hon na nepředstavitelně mocný ohnivý živel.

Po dlouhých dvaceti letech se čeští čtenáři opět dočkají nového vydání slavné knihy Tři jízdenky do Dobrodružství světoznámého přírodovědce a spisovatele Geralda Durrella. Milá, laskavá a zároveň jiskřivě zábavná knížka plná vtipných historek o zvířatech, za nimiž se autor tentokrát vypravil až do exotické Guyany.

Knižní vzpomínky legendárního českého horolezce vycházejí k jeho 70. narozeninám. Zrodil se horolezec od pánaboha, přestože o jeho talentu zprvu nikdo nevěděl. Bez něj a vůle by ho nikdy neproslavily čtyři prvovýstupy v Himálaji, které dosud nikdo nezopakoval, nikdy by nezvládl dva unikátní výstupy bez kyslíkového přístroje na nejobávanější horu světa K2, jeden ze severu a druhý z jihu, což se dodnes také nikomu jinému nepovedlo, nikdy by nebyl prvním Čechem na vrcholech osmitisícových hor Broad Peak, Manaslu, Annapurna, Shisha Pangma, K2 a Nanga Parbat.