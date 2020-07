Nové knihy: Anýž, Simeon a Novák

Daniel Anýž: Jdu s hlavou vztyčenou

Slova Milady Horákové, napsaná v posledním dopisu adresovaném jejím nejbližším, jsou titulem knihy publicisty Daniela Anýže věnované neobyčejnému životu rodiny české právničky a političky zavražděné ve vykonstruovaném procesu komunistickým režimem v roce 1950. Čtivá a napínavá kniha vychází k 70. výročí této justiční vraždy. Čtenářům se poprvé předkládá ucelený příběh celé její rodiny – statečných lidí, kteří krutě zaplatili za to, že se odmítali smířit se zlem a nesvobodou. To platí o Miladě Horákové, jejím manželovi Bohuslavu Horákovi i jejich dceři Janě Kánské, která se kvůli dvěma totalitním režimům musela obejít bez rodičů. Skutečný domov našla až jako dospělá žena v USA.

Zeď, 300 stran, 398 Kč

Obal knihy

Annalisa Bruni: Průvodce Sarajevo a Mostar do kapsy

Minarety, cibulové věže, ke kterým se tam vše naklání, impozantní moderní budovy na obzoru i roztomilé domky v pastelových barvách, rozházené po okolních kopcích. To je neodolatelný pohled, na kterém stojí magnetická přitažlivost Sarajeva, města, kde se Východ setkává se Západem a živé evropské metropole, která se dovede přizpůsobit potřebám člověka. To nejlepší ze Sarajeva a Mostaru najdete v této publikaci. Nejlepší pěší trasy, restaurace, zábavní podniky, trhy, obchody a mnoho dalšího.

Svojtka, 160 stran, 249 Kč

Obal knihy

Klára Janečková: Zrada

Děj se odehrává v letech 1987-2001 na několika místech od sebe značně vzdálených, v Československu, Římě, na Korsice a v New Yorku. Pestré je i složení hlavních osob, mezi nimiž hrají prim sourozenci David a Viktorie Manovi, kteří emigrují z původní vlasti do svobodného světa. David jde cílevědomě za kariérou, zatímco jeho mladší sestra si chce užívat svobody a lásky. Její naivita ji vžene do náručí protřelého podvodníka Richarda Kollera, který jí ze zištných důvodů usiluje o život. Viktorie se ocitne na dně a jen za pomoci svých nejbližších se dokáže vrátit do normálního života a navázat nový partnerský vztah. Dramatickým vyvrcholením příběhu je teroristický útok na dvojici budov WTC v New Yorku, po němž se cesty všech románových hrdinů opět spojí a harmonizují.

Ikar, 416 stran, 359 Kč

Obal knihy

Ken Follett: Muž s podivnou minulostí

V krásném slunném létě roku 1914, kdy půvabná Charlotta má být představena králi a královně na plese debutantek, málokdo z přítomných lidí tuší, jaká mračna se stahují nad starým kontinentem. Zatím se zdá, že nic nemůže narušit poklidný a spořádaný běh života vyšší společnosti. Do Londýna přijíždí z Moskvy kníže Alex, aby tu jménem cara uzavřel smlouvu, která by v případném válečném konfliktu zaručovala oběma stranám vzájemnou účinnou pomoc. Nikdo z účastníků tajného jednání však neví, že tu je ještě jeden muž – tvrdý, nesmlouvavý anarchistický Felix, jehož posláním je knížete zabít, i kdyby za to měl zaplatit vlastním životem.

Kalibr, 352 stran, 379 Kč

Obal knihy

Per Petterson: Muži v mé situaci

Když se člověku rozpadá život pod rukama, vždycky se ještě lze uchýlit do lékárny přestavěné na bar. Zejména na Štědrý den. Aspoň tak si počíná spisovatel Arvid, Pettersonovo alter ego, který po odchodu manželky propadl depresi ze samoty. Snaží se jí zbavit v náručí náhodných známostí, chce být pořád dobrým otcem svým třem dcerám, ale alkohol a zoufalství ho odvádějí stále dál od běžných mezilidských vztahů. Drsná, ale překvapivě i křehká, jindy nelítostná a mnohdy humorná sebereflexe muže kolem čtyřicítky se odehrává převážně na pozadí ulic, přístavních mol a hospod.

Odeon, 264 stran, 299 Kč

Obal knihy

Jan Novák: Kundera Český život a doba

Autor známý povídkovými a románovými opusy, předstupuje nyní před čtenáře se žánrem literární biografie. Předmětem jeho pozornosti je spisovatel Milan Kundera, ve světě dnes asi nejznámější autor s domácími kořeny. Právě jeho „českému životu“ je věnován obsáhlý Novákův životopis, mapující ve čtyřech dílech Kunderovo rodinné zázemí, básnické počátky ve znamení stalinismu padesátých let, prominentní působení v letech šedesátých a život v hledáčku Státní bezpečnosti před odchodem do exilu v první polovině sedmdesátých let, kdy Kundera už nesměl publikovat a na veřejnosti vystupoval pod pseudonymy. Novák nepíše standardní vědeckou biografii, ale životopis přiznaně osobní.

Argo, 896 stran, 798 Kč

Obal knihy

Haruki Murakami: Spánek

Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát, tak začíná povídka známého autora Harukiho Murakamiho, jejíž protagonistkou je zdánlivě obyčejná žena v domácnosti. Vlivem různých nečekaných okolností připomíná její noční život výlet do mimosmyslového prostoru. Ve světě, který je naprosto odlišný od našeho, prozkoumává svou rodinu, sama sebe, i význam života a smrti. Ilustrační doprovod ke knize vytvořila známá německá grafička Kat Menschik.

Odeon, 80 stran, 279 Kč

Obal knihy

Georges Simeon: Maigretův první případ

Každý začátek je těžký. Píše se rok 1913 a šestadvacetiletý Maigret to po čtyřech letech u policie dotáhl na sekretáře komisaře. Práce na kriminálce ho ale neuspokojuje: chtěl by výš, do oddělení vražd na Zlatnickém nábřeží! Když má jedné noci úmornou službu, dostaví se na komisařství potlučený mladík, který zaslechl volání o pomoc a střelbu v sídle zámožné rodiny. Maigret se na vlastní pěst vydává incident vyšetřit. Ještě netuší, že právě otevírá svůj první případ, v němž naruší nepsané dohody mezi privilegovanými kruhy a strážci zákona. Text čte herec Jan Vlasák, který byl za roli Maigreta na dovolené v soutěži Audiokniha roku 2019 vyhlášen vítězem kategorie Nejlepší interpret.

OneHotBook, 5 hodin 41 minut, 279 Kč