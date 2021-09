Nové album Doroty Nvotové vzniklo z jedné písně

„Neměli jsme peníze na nahrávání, ale řekla jsem si, že jednu písničku nějak zvládneme. Přišli jsme do studia, kde jsem předtím nahrávala audioknihu Fulmaya, a velmi jsme si sedli se zvukařem Majem Džubákem. Zavolala jsem Tomáše Svobodu, jestli by písničku neprodukoval. A jak jsme nahrávali, spatřila jsem magnetofonový pás Revox. Říkám si: Bože, kdybychom to tak mohli točit na pás. A oni na to, že můžeme,“ odhaluje Nvotová začátek příběhu svého nového alba.