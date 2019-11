Nová DVD: Skleněný pokoj, Mrtví neumírají a Spider Man: Daleko od domova

Ve fiktivním příběhu postavil mistrovské dílo modernistické architektury architekt Von Abt pro bohatého židovského podnikatele Viktora Landauera a jeho ženu Liesel. Ta se však nejen díky Viktorově milostném poměru stále silněji upíná ke své přítelkyni Haně. Když Landauerovi utečou před nacismem, Hana zůstává v Brně a otevře se jí možnost návratu do Skleněného pokoje. Její vzpomínky na Liesel a předválečnou dobu ožívají...

Americké městečko Centerville je ospalá díra, v níž stárnoucí šerif Robertson netrpělivě odpočítává zbývající dny do důchodu. Jeho mladý kolega Peterson naopak stále doufá, že se k nějakému pořádnému vyšetřování jednou dostane. Zasloužil by si to, protože jako první vytuší, že ty dvě ošklivě zavražděné dámy z místního bistra mají na svědomí zombie.