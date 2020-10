Nová alba: Sto zvířat, Richard Müller i Vesna

Pražská formace Sto zvířat letos oslavuje třicet let. Na výroční turné to vzhledem k vládním opatřením nevypadá. Vychází nicméně nové album, na kterém s kapelou spolupracovali i Petr Ostrouchov a tradičně Tomáš Belko.

The Symbol Remains je patnácté album americké rockové skupiny Blue Öyster Cult, Jeho název pochází z textu skladby Shadow Of California z roku 1983. Je to první studiové album kapely od roku 2001 a nahrávací debut dlouholetých členů Julese Radina a Richieho Castellana.

Americká kapela Future Islands má hodně fanoušků i v České republice. V jejím čele stojí osobitý zpěvák a na pódiu i tanečník Samuel T. Herring. As Long As You Are je šesté studiové album kapely a skladby mají synthpopový nátěr s důrazem na melodičnost a atmosféru.