Nová alba: Slza, Awolnation, Trivium i The Used

Popová dvojice Slza se rozhodla přistoupit k nahrávání písniček na novou desku jinak, než tak činila na předešlých deskách. Do skládání se vedle kytaristy Lukáše Bundila zapojili i zpěvák Petr Lexa a britský autor Oliver Som, produkce probíhala i v Anglii a ke změně došlo i ve zvuku. Vznikla zajímavá a sofistikovaná deska.

Americká kapela Awolnation má i v Čechách díky odehraným koncertům řadu příznivců. Nyní vydává své čtvrté album, v němž vůbec neubrala z tradiční rockové dravosti, kterou zaobalila do vášnivých elektronických zvuků.

Foto: Better Noise

Americká heavymetalová kapela Trivium na svém v pořadí devátém albu nabízí svůj styl oslazený výraznými metalcoreovými postupy. Album je to energické, dravé a řádně tvrdé. V neposlední řadě hráčsky velice výpravné.

The Used pocházejí z Utahu a na scénu přišli už na začátku nultých let. Novinka je jejich osmý studiový počin. K rockovému základu na něm s dychtivostí přidali prvky emo, punku a také hard coru, vše jako stavební prvek, nikoli jen jako přísadu.