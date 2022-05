Nová alba: Rammstein, Shalom, Bloc Party i Blossoms

Shalom, domácí hudební fenomén první poloviny devadesátých let, připomíná kompilace Až jednou (30th Anniversary Best Of). Seskupení Petrů Muka, Kučery a Honse doprovázené výraznými ženskými vokály patřilo od roku 1992 po dobu několika let k absolutní špičce domácí pop music.