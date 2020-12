Nová alba: Moby, Sima Martausová, Ód i Kelly Jones

Kelly Jones, zpěvák velšské kapely Stereophonics, se na své druhé sólové desce vrací k hitům a svým oblíbeným písním z repertoáru domovské kapely. Osmnáct nových interpretací doplnil dvěma skladbami ze svého prvního sólového alba z roku 2007 a předělávkou písně Help Me Make It Through The Night od Krise Kristoffersona.