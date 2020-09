Nová alba: Marilyn Manson, Doves, The Flaming Lips i reedice Rolling Stones

Reedice alba britských Rolling Stones z roku 1973 obsahuje písně v novém stereu, v širší verzi i rarity, vyřazené skladby či nejrůznější alternativní verze. Nejvzácnější jsou tři dosud neslyšené singly, písně Criss Cross, All the Rage a Scarlet. V posledně jmenovaném se jako host objevuje kytarista skupiny Led Zeppelin Jimmy Page.

Album My Little World poprvé vyšlo v roce 1991 a patří mezi důležité nahrávky instrumentální hudby u nás. Kytarista Miloš Dodo Doležal ho vydal těsně před svou cestou do Los Angeles, v němž se rozhodl studovat rockovou kytaru. Album nyní vychází poprvé i v digitální podobě a na CD, a to ve zremasterované podobě a se dvěma novými bonusy z devadesátých let.