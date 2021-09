Nová alba: Manic Street Preachers, Metallica, The Stranglers a další

Velšská kapela Manic Street Preachers se dostala k nové desce, stejně jako britská skupina The Stranglers. To jsou největší albové taháky vydané v minulých dnech. Metallica si připomněla po třiceti letech svou slavnou stejnojmennou nahrávku, přičemž peníze z nové edice pošle několika charitativním organizacím, zpěvačka Lorde nazpívala své poslední album v novém jazyce, The Vaccines jsou nadále rockoví.