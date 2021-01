Nová alba má na první část roku naplánována řada světových jmen

Nové album britské zpěvačky Adele mělo vyjít už v roce 2020. Kvůli pandemii koronaviru však premiéru odložila. Před časem se na webu objevily zvěsti, že její zcela nové písně zazní v pořadu Saturday Night Live. Záhy se však ukázalo, že Adele bude v show pouze hostitelkou. Podle posledních zpráv bude v pořadí čtvrté studiové dílko ceněné umělkyně vydáno v prvním čtvrtletí roku 2021. Oficiální datum není známo.

V lednu se na trhu objeví nové album metalové kapely Accept. Ponese název Too Mean to Die a nabídne jedenáct čerstvých písniček. V čele této německé skupiny je dnes americký zpěvák Mark Tornillo.

Taneční rytmy s rockem

Na únor oznámila vydání nového alba americká rocková parta Foo Fighters. V jejím čele stojí zpěvák a kytarista Dave Grohl, jenž před lety bubnoval v Nirvaně. Právě on nedávno oznámil, že nahrávka přinese na první poslech jiný zvuk, než kterým se jeho formace prezentovala dosud.

Přirovnal ji dokonce ke kolekci Let’s Dance (1983) od Davida Bowieho, čímž naznačil, že své v hudbě řeknou i taneční rytmy. To vše vyjde pod názvem Medicine at Midnight již 12. února a bude to desátá studiová deska Foo Fighters.

Ve stejný den vydá australská zpěvačka, skladatelka, hudebnice a producentka Sia novinku Music – Songs from and Inspired by the Motion Picture. Kolekce přinese písničky, které vznikly jako soundtrack anebo byly inspirovány filmem.

Americký rocker Alice Cooper pošle na konci února do světa své nové album Detroit Stories. Dokončil ho loni v době koronavirové pandemie. Původně plánoval koncertní turné, ale to bylo zrušeno a on v klidu nahrál pro album, tehdy už ve studiu řádně rozpracované, pěvecké linky.

„Aspoň jsem nemusel tlačit nahrávání zpěvů do volna během turné,“ podotkl. Bude to jeho již jednadvacátá sólová deska.

Pocta Sinatrovi

Jednasedmdesáté studiové album amerického zpěváka a hudebníka Willieho Nelsona vyjde 26. února. Vybral si písničky, které měl v repertoáru Frank Sinatra, přičemž album jako celek je mu také poctou. Nahráno bylo především v Capitol Studios, kde natáčel v minulosti i Sinatra.

Americká kapela Evanescence zažila nejúspěšnější období v takzvaných nultých letech. Na scéně je dodnes a na 26. března oznámila vydání novinky The Bitter Truth.

„Nemohu se dočkat, až desku uslyšíte,“ řekla zpěvačka Amy Lee. „V nových skladbách cítím určité vibrace písniček z naší úspěšné desky The Open Door z roku 2006. Nejsou ale shodné.“

Ringo Starr, jeden ze dvou žijících členů skupiny Beatles, chystá na polovinu března novou kolekci. Jmenuje se In Zoom, ale podrobnosti o ní zatím nejsou známy.