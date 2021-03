Nová alba: Justin Bieber, Lana Del Rey, Sting či Serj Tankian

Zpěvák americké skupiny System Of A Down a úspěšný sólista Serj Tankian vydal minialbum s pěti skladbami. Jde o kompozice, které původně psal pro svou domovskou kapelu. Ta ale není kvůli názorovým střetům schopna vytvořit nový materiál, proto písničky vydal pod svým jménem.

Poprocková kapela Dolls in the Factory vydala EP Phoenix. Obsahuje i již dříve vydaný singl Stop for a Minute. Po sedmi letech, kdy sestavu opustil zpěvák a kytarista Mirai Navrátil a založil formaci Mirai, stojí kapela na novém začátku, jejich znovuzrození symbolizuje právě nahrávka Phoenix.