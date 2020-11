Nová alba: Jaromír Nohavica, Čechomor, Monkey Business i Ennio Morricone

Návrat k prostému písničkářskému zvuku, v němž hrají prim pouze zpěvákův hlas a akustická kytara. To je novinka Jaromíra Nohavici. Skladby na albu pod povrchem akustické kytary vypráví silný písničkářův životní příběh.

Ennio Morricone byl italský oscarový skladatel, který letos ve věku 91 let zemřel. Během kariéry, která trvala více než šest desetiletí, vytvořil více než šest set kompozic. Jeho posmrtné album obsahuje i několik dosud nevydaných skladeb.

Textař a producent Michal Horáček vydává průřezové trojalbum, jímž mapuje svou více než třicetiletou kariéru. Kolekce nabízí písně, které vznikly v běhu let z jeho producentského popudu, ale také ve spolupráci dvojice Hapka & Horáček. Prezentovány jsou v podání Hany Hegerové, Lucie Bílé, Jany Kirschner, Karla Gotta, Richarda Krajča, Vojtěcha Dyka a mnoha dalších.

Patnácté studiové album australské zpěvačky Kylie Minogue už ve svém názvu prozrazuje, o co na něm jde. Zpěvačka v něm čerpá z diskotékových písniček osmdesátých let. Je to tedy album s řádně retro atmosférou.