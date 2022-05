Nová alba: Florence and The Machine, The Black Keys, Lucie Redlová a další

Britka Florence Welch vydala se svou kapelou Florence and The Machine pátou studiovou desku. Vedle už zveřejněných singlů Free, King, Heaven is Here nebo My Love přináší dalších deset skladeb. Welch jako největší inspiraci pro desku uvedla jméno amerického kolegy Iggyho Popa. Kolekce jde stylově od progresivního popu přes indie pop, disco až k industrialu. Název a koncepce vznikly díky fascinaci Welchové tancem.