Nová alba: Demi Lovato, Glasvegas, The Fratellis a Iveta Bartošová

Sedmé studiové album americké zpěvačky Demi Lovato vychází poté, kdy byla v roce 2018 hospitalizována kvůli předávkování drogami. Vzniklo spolu s dokumentem Demi Lovato: Dancing with the Devil, jenž je o jejím návratu do života i pokusu o sebevraždu. Stylově se drží ve vodách současného popu.