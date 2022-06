Nová alba: Def Leppard, Liam Gallagher, Wilco a Slobodná Európa

Britští Def Leppard nechali své fanoušky čekat na novou desku sedm let. Aktuálně nabízejí kolekci, kterou připomínají vše nejlepší, co během své kariéry udělali. Je to svěží moderní rockové dílko, byť odkazuje ke glam rocku sedmdesátých let. Se svým třetím sólovým albem přišel Brit Liam Gallagher, Američtí Wilco se zase přimkli ke country. Slovenský Opus pak vydal výběr hitů skupiny Slobodná Európa.