Nová alba: David Bowie, The Lumineers, Magnum a Elvis Costello & The Imposters

David Bowie: Toy

Po dvaceti letech vyšlo jako samostatná nahrávka s řadou bonusů album Toy zesnulého britského zpěváka a hudebníka Davida Bowieho. Mluví se o něm jako o Bowieho ztraceném albu. Nahrál ho krátce po svém vystoupení na festivalu Glastonbury v roce 2000 a chtěl ho vydat v následujících letech.

Znovu na něm zaznamenal své rané skladby ze šedesátých let, například první singl Liza Jane, jenž původně poslal do světa pod hlavičkou David Jones with the King Bees. K oficiálnímu vydání alba, které kromě čerstvých verzí starých písní obsahovalo i několik nových skladeb, však nedošlo. Bowie se dostal do sporu se svou tehdejší vydavatelskou firmou.

Nahrávky pak byly zveřejněny na internetu jako bootleg, některé lze najít i na YouTube. Teprve nyní, u příležitosti umělcových nedožitých pětasedmdesátých narozenin vyšlo album Toy oficiálně.

Nové album Foto: Parlophone

The Lumineers: Brightside

Čtvrté album americké skupiny The Lumineer, jež ve své hudbě mísí prvky rocku, blues, country a folku. Třicetiminutová kolekce přináší devět skladeb. První singl Brightside byl nahrán během jediného dne. První únorový den vystoupí kapela v Praze.

Nové album Foto: Decca

Magnum: The Monster Roars

Dvanáct skladeb je na již dvaadvacátém studiovém albu britské rockové kapely Magnum. Ve svém přístupu k hudbě je nadále cílevědomá, kolekce přináší skladby v příjemném stylovém duchu. První singl I Won’t Let You Down byl vydán loni 12. listopadu 2021, druhý No Steppin’ Stones pak 17. prosince.

Nové album Foto: SPV

Elvis Costello & The Imposters: The Boy Named If

The Boy Named If je dvaatřicáté studiové album anglického zpěváka a skladatele Elvise Costella a The Imposters. Na desce je třináct písniček v rockovém duchu. Produkt je pojat jako kniha, ke každému textu v ní je píseň.

Nové album Foto: EMI