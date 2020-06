Nová alba: Bob Dylan, Norah Jones, John Legend a další

Americká pianistka, skladatelka a zpěvačka Norah Jonesová se rozhodla odklonit od filozofie svých předešlých alb a vydala se k hudební svobodě. Deska Pick Me Up Off The Floor drží pohromadě linií klavíru, texty čelí ztrátě a větší naději, tématem je pak temná nálada, která kráčí k naději.