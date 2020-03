Norský fotograf Espen Wallin: Jsem stejně tak šťastný jako smutný

Následně jsem se dostal do kontaktu s Margreth Olinovou, což je jedna z předních norských dokumentaristek. Potkali jsme se zhruba před třemi lety. Ona tehdy dokončovala jiný projekt, tudíž neměla mnoho času. Nakonec jsme byli tři režiséři, kteří na tom pracovali. Začali jsme se domlouvat na praktických věcech a fungovalo to bezvadně.

To si pamatuji, jako by to bylo včera. Před natáčením jsem s ní komunikoval pouze prostřednictvím e-mailu. Setkali jsme se v Řecku krátce poté, co jsme se štábem přistáli. Stála tehdy se svou matkou v okně. Zpětně si říkám, že vypadala vlastně dobře. Má první myšlenka však byla, že je opravdu nemocná.