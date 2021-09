Noisetrap vydali skladbu o závislostech člověka

Nové skladby skupina tvořila během covidového lockdownu, kdy nemohla živě vystupovat. „V době, kdy jsme nemohli hrát, jsme se snažili co nejvíc tvořit a vznikly tak čtyři nové skladby. Žánrově mohou působit různorodě, tematicky jsou ale velmi úzce spojené a tvoří spolu koncept, který jsme nazvali Sindrome. Fanoušci se můžou navíc těšit na agresivní dynamiku a obecně na zvuk, na který jsou od nás zvyklí. Skladba Burn vypráví o různých závislostech člověka. Třeba se v ní někdo najde...“ řekl autor hudby a kytarista David Nový.

Skupina se v minulosti zapojila do soutěže REC stage, ve které hlasují dramaturgové největších tuzemských hudebních festivalů. Díky druhému místu si v příštím roce zahraje na odložených festivalech Colours of Ostrava a Rock for People.