Nohavica koncertoval v Hodoníně. Bez protestů a s aplausem na závěr

Kdo chtěl, mohl vstupenku nejpozději v den konání Nohavicova vystoupení do jedenácté hodiny dopolední vrátit. „Počet vrácených nepřesáhl dvacet. Byly nabídnuty jiným zájemcům a v podstatě se po nich zaprášilo,“ dodal Procházka. Podotkl ještě, že se řešila i otázka bezpečnosti při případných protestech před koncertem.

K těm ale nedošlo. Lidé, kteří na vystoupení přišli, byli většinou rozhodnuti písničkáře podpořit. „Myslím si, že je špatné, co se děje. Nohavica dostal medaili za svou práci, a dostal ji tenkrát, ne v dnešní době. Nevidím důvod, proč by ji měl vracet. Podle mě je rušení jeho koncertů špatné rozhodnutí,“ řekla Právu paní Dana z Moravského Písku.

„Měla jsem docela problém na koncert jít, ale Nohavicu poslouchám už dlouhou dobu, a myslím si, že to není špatný člověk. Poslechnu si, co bude říkat, a udělám si na to názor,“ prozradila paní Jana z Hodonína.