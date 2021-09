Noc literatury. Číst budou Ondřej Pavelka, Lenka Vlasáková či Josef Trojan

Dopravní podnik hl. m. Prahy poskytl tramvajový vůz zvaný Tramvaj Měsíček v jásavém modrožlutém nátěru. Nastoupit bude možno na smyčce u Podolské vodárny s výstupní stanicí Nádraží Braník. Tramvaje zde mají dlouhou tradici. Byly jediným prostředkem, jak se dostat na nádraží či do vodáckých klubů, plováren – a do přírody. Cesta skýtá též výjimečný pohled na řeku a její okolí.

„Noc literatury otevírá dveře hledání různých možností vícestranné spolupráce na mnoha úrovních. To se podařilo třeba v případě spolupráce se zahraničními instituty v Praze nebo v nastavení témat, kterými je možné zaujmout co nejširší veřejnost. Jsem rád, že Noc literatury nápor pandemie v loňském roce zkrátka ustála – a že se tato akce drží na kulturní mapě hlavního města už poctivých 15 let. Navíc se jedná o projekt, který vhodně zapadá do debat o úloze kultury v Evropské unii, to jsou z mého pohledu pro Noc literatury další nezpochybnitelné plusové body,“ řekl primátor Zdeněk Hřib.