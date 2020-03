Nezávislí divadelníci chtějí po vládě kompenzace za ušlý zisk

Bezpečnostní rada státu v úterý vyhlásila zákaz konání všech akcí, při nichž by se na jednom místě mohlo shromáždit více než 100 lidí. Od rána začala svá vystoupení rušit především divadla, a to scény zřizované státem, městy i divadla soukromá. Ta se ale snaží svou produkci, na níž jsou existenčně závislá, udržet. Některé scény proto omezují kapacitu diváků, aby zůstala pod stovkou lidí, jiné chtějí hrát bez diváků a produkci přenášet po internetu; zřejmě by v takovém případě nemusely vracet vstupné. Některé, jako třeba Cirk La Putyka, už přímo požádaly své diváky o finanční podporu.