Netradiční love story Než skončí léto je právě v kinech

Film vypráví příběh šestnáctileté Milly, která se navzdory vážné nemoci cítí více naživu než kdy předtím – právě totiž prožívá svou první lásku. Jejím vyvoleným je třiadvacetiletý průšvihář Moses, z čehož nejsou Millini rodiče vůbec nadšení. Brzy se ale ukáže, že setkání s láskou je to nejlepší, co mohlo Millu i její rodinu potkat. Film do českých kin uvádí distribuční label KVIFF Distribution, ve kterém spojují aktivity Česká televize, MFF Karlovy Vary a Aerofilms.