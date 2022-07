Neskuteční Queen. 1000 týdnů v hitparádě a nejprodávanější album všech dob

Queen se stali první skupinou v dějinách, která prodala pouze v Británii sedm milionů kusů jednoho alba. Greatest Hits I se prodávají i desítky let po smrti Freddieho Mercuryho. Výběrovka vyšla už v roce 1981, skladby pochází převážně ze sedmdesátých let. We Are the Champions, We Will Rock You nebo Bohemian Rhapsody jsou věčnými hity, které nepodléhají žádným módám.