Nemocný Ozzy Osbourne ruší celé americké turné

„Jsem moc vděčný, že jsou všichni trpěliví, protože jsem měl strašný rok. Bohužel se nedostanu na léčbu do Švýcarska až do dubna a léčba trvá šest až osm týdnů. Nechci začít turné a pak na poslední chvíli odvolávat koncerty, to není fér k fanouškům,“ uvedl jednasedmdesátiletý rocker.

Ozzy Osbourne vydá nové sólové album Ordinary Man 21. února. Vzniklo v Los Angeles a pracovali na něm také baskytarista Duff McKagan (Guns N’ Roses) a bubeník Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). Jako speciální hosté jsou uvedeni i Elton John, Post Malone nebo kytarista Tom Morello (Rage Against the Machine).

Ve skladbách Under The Graveyard a Straight To Hell se kytary ujal legendární kytarista Slash.