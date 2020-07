Nelly: Má cílová skupina poslouchá spíš hip hop. Já to ale nevzdám

Muzikál Rebelové vznikl podle stejnojmenného filmu Filipa Renče. V něm tu roli ztvárnila Betka Stanková a byla skvělá. Já se jí teď musím co nejvíc přiblížit, a do toho se potřebuju takříkajíc dostat. Mám trochu níž položený hlas než ona, ale věřím, že do svého přednesu potřebný drajv dostanu.